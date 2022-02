Feijóo certifica por carta su respaldo absoluto a la autovía de Vigo a O Porriño

Ya lo verbalizó antes, pero para que quede constancia de nuevo, ahora el respaldo del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a la construcción de una autovía en túnel desde Vigo a O Porriño está por escrito. En una carta remitida al alcalde de la ciudad olívica, el socialista Abel Caballero, el mandatario autonómico reivindicó su “apoyo absoluto” a esta infraestructura al mismo tiempo que lamentó el “inmovilismo” del Gobierno al respecto.

Feijóo se mostró convencido de la necesidad de la nueva vía, que serviría de alternativa a la A-55, una de las carreteras “con más siniestralidad”. De hecho, en la misiva recuerda que él mismo le trasladó al anterior presidente Mariano Rajoy la importancia de la ampliación de la autovía, por lo que fue incluida en el plan de inversiones extraordinarias del Ejecutivo central. Sin embargo, el actual Gobierno “la eliminó”.

Aun así, asegura que le pidió la ejecución de esta autovía tanto al exministro de Transportes José Luis Ábalos como a la actual responsable de la cartera, Raquel Sánchez, en “todas las reuniones mantenidas con ambos”. En el último encuentro con Sánchez “no se trasladó por parte de la ministra ningún compromiso de agilización”, indica.

“Por este motivo, ya que los avances al respecto de esta infraestructura fueron nulos en los últimos años, considero oportuno añadir una segunda propuesta, que por supuesto no es excluyente a la anterior. Mientras no se materialice la nueva autovía, el Gobierno central debe levantar el peaje para que los ciudadanos no sigan pagando el inmovilismo del Gobierno”, reivindica el mandatario. Además, Feijóo pide a Abel Caballero su apoyo al levantamiento del peaje y que le traslade al Ministerio estas reivindicaciones.

RESPUESTA DE CABALLERO: “ridículo y patético”. Por su parte, el regidor vigués insistió en que fue el propio titular de la Xunta el que dijo en la reunión con la ministra que en vez de hacer una autovía de obra nueva, podría eliminarse el peaje y ahorrar así 350 millones.

En una carta respondiendo al presidente gallego, el alcalde socialista dice que Feijóo “está rectificando”, por lo que le insta a disculparse con la ministra y con la ciudad.

Asimismo, en rueda de prensa el alcalde tachó de “mentiroso” al presidente porque “fue verdad que dijo al Gobierno que se ahorrase 350 millones” y no construyese la autovía. “Feijóo continúa negando aquello que le dijo a la prensa de Galicia que no se hiciera la autovía y que se ahorrase los 350 millones . El señor Feijóo es ridículo y patético”, lamentó.

En la refriega también metió baza la concejala de Urbanismo del Concello de Vigo, María Xosé Caride, para subrayar que el Ayuntamiento lamenta que la delegada de la Xunta en la ciudad y líder del Partido Popular a nivel local, Marta Fernández-Tapias, debería “colocarse del lado de Vigo y no de una postura insostenible” que tiene el Gobierno gallego.