Feijóo congela el sueldo a su Gobierno

El encarnizado debate abierto en Madrid, a cuenta del apoyo de Bildu y en menor medida ERC, que permitirá al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sacar adelante sus primeros presupuestos, no está teniendo versión gallega. En nuestra comunidad la disputa parece discurrir por otros derroteros aunque, eso sí, se nota que ahora las mayores pullas del PPdeG van hacia el Bloque, segunda fuerza política, y a la tercera, el PSdeG, dosis de ninguneo convencidos de que el PSdeG (excepto algunos críticos) no se moverán de la línea oficial que marcan en la calle Férraz, incluso la defensa de los votos de los proetarras de Bildú.

En este escenario compareció Pedro Puy, portavoz parlamentario de los populares, para criticar “por irreales” el proyecto de los Presupuestos del Gobierno Central haciendo hincapié en las “importantes carencias” de la cantidad destinada a Galicia que apenas mantiene partidas para infraestructuras en marcha y supone una “renuncia” a la licitación de nuevas obras, como la A-76 o la A-74 e infraestructuras “relevantes” en Vigo y A Coruña.

La crítica del PPdeG a los presupuestos estatales, según Puy, se centra en que son “inadecuados” para la actual situación económica, ya que están basados en previsiones de crecimiento y de ingresos y gastos que cree que no se van a cumplir.

Mensaje también, como queda dicho, para “un BNG al que le gusta mucho jugar al precio justo”, insistiendo en que lo importante no es solo la cantidad de la inversión sino “en qué se invierte” y añadió que estaría bien que el Gobierno “rectificase”, mientras que el BNG “parece que está fuera de la pomada de la negociación y eso no es bueno para el país”.

ENMIENDAS PARA RECUPERAR INVERSIONES. Los nacionalistas anunciaron que este martes registrarán una batería de enmiendas parciales con la intención de que se corrija la “discriminación” a Galicia que, según el diputado en el Congreso, Néstor Rego, recibe menos inversión de la que le corresponde.

Las enmiendas que presentarán los nacionalistas contemplan una subida de las inversiones territorializadas para Galicia hasta los 1.300 millones de euros frente a los 832 millones que recoge el texto actual y, para ello, consideran que el dinero se podría mover de partidas como las correspondientes a gastos imprevistos o gasto militar.

Fue la portavoz nacional, Ana Pontón, la que marcó la línea roja de un apoyo que, a la vista de las quinielas tras el anuncio de Arnaldo Otegui de influir en la política estatal semeja ser intrascendente para Sánchez-Iglesias.

El BNG no respaldará los presupuestos a menos que se alcance una inversión para Galicia de 1.000 millones. “Eso lo consideramos un mínimo, de no ser así no vamos a colaborar de ninguna manera en una posición que perjudique los intereses de todos los gallegos”, añadió Rego, mientras que Ana Pontón destacaba la “profunda decepción” que sienten los gallegos por unas cuentas que vuelven a perjudicar a nuestra comunidad. “El BNG va a defender los intereses de Galicia para incrementar la inversión hasta 1.000 millones directos” y el Gobierno debe “negociar si realmente quiere el apoyo del BNG a estas cuentas”, aseguró su líder.

CUENTAS CLARAS. A Gonzalo Caballero ayer le preocupaban otras cosas, por lo que se limitó a decir que “es un error del PP y del BNG” su rechazo a los Presupuestos y les recomendó que no estén en la misma estrategia que está VOX” y que pasa por “intentar echar abajo los presupuestos de mayor compromiso social”. Como sentencia el secretario general de los socialistas gallegos defendió que son unos presupuestos “positivos” para Galicia por el nivel de inversión territorializada por habitante que establecen” y pidió una vez más su apoyo para los mismos porque –ha expresado– benefician a cientos de miles de personas con la subida de las pensiones o el refuerzo de los servicios públicos.