Feijóo conjura al PP desde Galicia para llevar la estabilidad a España

El “único pegamento” del actual Gobierno es la crítica al PP, y por ello el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, auguró este sábado que los ciudadanos tienen “hambre” de cambio político ante la “opacidad” del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha hizo de la “crisis su estado natural”. Así lo trasladó en la clausura del XIII Congreso del PP de Pontevedra que ha reelegido a Rafa Domínguez como presidente del PP local.

Además de Feijóo, también lo arroparon el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el titular provincial del PP de Pontevedra y candidato a liderar el PPdeG, Alfonso Rueda, y la diputada y vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor; o Miguel Tellado.

“El Gobierno está obsesionado con los problemas internos y no es capaz de ver las necesidades y urgencias de las familias”, aseguró el todavía presidente en funciones de Galicia, que mostró su preocupación por “el grado de opacidad” del Gobierno, en relación con el espionaje con Pegasus. “No explica cómo lo hace, quién manda hacerlo y con qué resultados”, añadió.

Asimismo, criticó que el Ejecutivo de Sánchez anunciara en una rueda de prensa a las 9.30 horas que el teléfono del presidente y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido espiados en mayo y junio de 2021 con el programa israelí “solemnizando el espionaje”. “Me preocupa el grado de inseguridad y debilidad que traslada el Gobierno al conjunto de la comunidad internacional”, enfatizó.

También arremetió contra los socios independentistas que, para Feijóo, están tratando de “desestabilizar” al Gobierno “dejándolo caer”. Así, se ha preguntado qué país se puede construir apoyándose en los que no creen en él.

“Así no se puede gobernar un país”, exclamó el líder del PP, a la par que aseveró que Sánchez no es capaz de “hacer un liderazgo externo” si no “lidera” su propio Consejo de Ministros: “Hemos visto gobiernos mediocres, frívolos, pero nunca como este”.

Recoge Europa Press que reiteró que los dos bloques –Unidas Podemos y PSOE– solo se ponen de acuerdo en criticar al partido “alternativa de Gobierno”. En esta línea, hizo hincapié en la necesidad “enorme” de estabilidad política, al tiempo que ha asegurado que los ciudadanos ven al PP como un “partido unido y no como un partido de oposición”.

“Nos ven como un partido de Gobierno”, apostilló el dirigente gallego. Explicó que, a diferencia del PSOE, cuenta un proyecto que defiende que los intereses de cada territorio son “perfectamente compatibles” con la unidad nacional. Feijóo definió al PP como una fuerza política “imparable” si persiste en su “serenidad, reformismo y voluntad para cambiar las cosas”. “El Gobierno lo sabe y por eso nos atacan con dureza. Yo no tengo ansiedad por cambiar el Gobierno, es él quien está comprometido con acabar consigo mismo”, zanjó.

Por su parte, Mariano Rajoy criticó que el Gobierno “solo es capaz de generar división y crear problemas”. “Este Gobierno ya no se sostiene. Es una jaula de grillos que solo es capaz de generar división y crear problemas y nuevamente van a dejar la economía hundida, es su sino, el nuestro es recuperarla”, destacó el expresidente.

Censuró que el PSOE se haya convertido en “un partido bisagra”, mientras el PP, aseguró, “no es muleta ni bisagra de nada”. En este sentido, reiteró que el Partido Popular es “un partido de gobierno y el único que es alternativa de verdad”. Así, subrayó que comienza “una buena etapa” para el PP a nivel de toda España con la llegada de Feijóo a la presidencia del partido. “Nosotros somos un partido de gobierno con historia, tradición y con apoyos. Somos el PP y esto no es ninguna broma”, apostilló Rajoy.

Más en lo personal, insistió en que no iba a analizar la situación política y económica o a hablar del Gobierno de España, porque “a mi me toca hacer lo que me apetece, que es lo que voy a hacer”, señalaba entre risas de las risas de los asistentes. Genio y figura, en esta misma línea instó “a otros” a hablar del Gobierno y de la política económica de Pedro Sánchez y del “lenguaje de ‘todas, todes, todos’, cuya última versión es ‘autoridades y autoridadas’” de todo eso, añadió, “que hablen los que vienen detrás de mí, que yo no tengo nada que decir”.

Asimismo, aprovechó para ensalzar la figura del presidente del PP provincial de Pontevedra, Alfonso Rueda, que el próximo sábado será investido como presidente de la Xunta de Galicia: “Conoce a todos, tiene experiencia en la administración y estoy absolutamente convencido de que será un gran presidente y todos vamos a estar muy orgullosos”, concluyó.