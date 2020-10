Feijóo da al PP de Ourense “libertad” para pactar un gobierno

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que los populares de Ourense “tienen libertad para pactar” un gobierno alternativo al que actualmente lidera en solitario --con otros dos ediles-- Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana, después de que el PP suspendiese el pacto que lo llevó a la Alcaldía por “sospechas” sobre financiación de DO.

Así, en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Pazo do Hórreo este miércoles, Feijóo ha aprovechado la pregunta que formuló el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, para instarle a aclarar si el PSOE también tiene esa capacidad de pactar en Ourense independientemente de las directrices que marque la dirección autonómica.

“Espero que usted también le deje libertad para pactar y espero que la propuesta no sea ‘pactaremos con todos para que no gobierne el PP’”, ha manifestado Feijóo, en su intervención, en la que ha reprochado a los socialistas que en la provincia de Ourense él había ofrecido que el PP liderase la Diputación y el PSOE se asumiese las riendas del Ayuntamiento --ambos como fuerzas más votadas en sendas instituciones--. Pero lo socialistas, dijo, no aceptaron su oferta.

Durante el debate, en que Feijóo mostró que su “preocupación” como presidente de la Xunta es la situación sanitaria de Ourense, Gonzalo Caballero acusó al PP situar a Jácome en la Alcaldía, pese a decir en campaña electoral que era “letal”, para “mantener el baltarismo y caciquisimo” en la Diputación de Ourense.

Caballero también “coincidió” en que la situación “más preocupante” es la sanitaria, pero indicó que con un gobierno como el actual en la “tercera ciudad de Galicia”, no se pueden gestionar ayudas u otras medidas para los ciudadanos.

RESPONSABILIZA A FEIJÓO

En su intervención, el líder socialista recriminó que el presidente de a Xunta, tras tomar posesión, envió sendas cartas a los alcaldes de las ciudades más importantes. “Remitió seis, porque no se la remitió al alcalde de Ourense, aquel que decía que era letal para la ciudad, al que usted colocó en la tercera ciudad de Galicia”, ha recriminado Caballero, quien ha lamentado el “legado esperpéntico de la ineficacia”.

El líder socialista culpabilizó al mandatario autonómico de la situación de Ourense. “Usted es responsable de la crisis municipal”, ha acusado Caballero, quien instó a Feijóo a “reconocer los errores por haber colocado a Jácome al frente” y quien preguntó si “considera grave la situación de ingobernabilidad”. También le ha instado a aclarar “si es consciente de que Ourense necesita un gobierno capaz, especialmente, en tiempos de covid” y le ha afeado el “caos” en el municipio.

La pasada semana, el pleno municipal aprobó una moción con los votos del PP, Ciudadanos y los díscolos de Democracia Ourensana a favor de buscar un gobierno alternativo en la capital ourensana, así como en días anteriores 24 de los 27 ediles también se manifestaron en ese sentido. El lunes hubo una reunión a la que el PSOE (la lista más votada) no acudió y este martes socialistas y nacionalistas insistieron en firmar una moción de censura que desaloje a Jácome.

LISTA MÁS VOTADA

Frente a las acusaciones de los socialistas, el presidente autonómico ha defendido que su postura, incluso antes de ser dirigente gallego, siempre ha sido que “gobierne la lista más votada”, algo que echó en cara al dirigente socialista: “ustedes no quisieron que gobernase la lista más votada, lo único que entendían era que no gobernase el PP en ningún sitio, aunque faltase un concejal en Ferrol o un diputado en Lugo (diputación provincial)”.

Feijóo reclamó dejarse de “planteamientos cínicos y demagógicos” y enfatizó que el PP de Ourense tiene “libertad” para tomar decisiones, al respecto de lo que ha deseado “acierto”. “No me preocupa si el alcalde es de uno u otro partido. ¿Está de acuerdo en que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos y diputaciones, sí o no?”, ha planteado el presidente popular.

Caballero le ha replicado con acusaciones de “cinismo” porque en la Comunidad de Madrid, le dijo, gobiernan el PP sin ser la lista más votada, con el apoyo de Ciudadanos. Así, le ha recordado que el “sistema parlamentario” habilita que gobierne quien cuentan con una “mayoría” y lo ha diferenciado de Ourense, en donde, ha acusado, “optaron po run pacto contra natura, frente a lo que decían en las elecciones”.

QUE EL PSOE “PIENSE EN OURENSE” PARA LLEGAR A ACUERDOS

“¡Déjese de demagogia y busque una solución!”, ha emplazado el también portavoz parlamentario socialista, a quien Feijóo volvió a afear los acuerdos en las ciudades en que el PP es la lista más votada o las diputaciones en las que gobiernan con pactos entre PSOE y BNG.

“Nosotros ganamos en tres diputaciones y su objetivo era que no gobernásemos en ninguna”, ha aseverado el dirigente popular, antes de incidir que su partido en Ourense “tiene libertad para buscar una solución”.

Eso sí, el presidente de la Xunta ha mostrado su desconfianza acerca de que el “único objetivo” del PSOE sea “conseguir la alcaldía”. “Si el PSOE piensa en Ourense, podemos llegar a acuerdos, pero si solo piensa en el PSOE, difícil”, ha advertido Feijóo, quien ha cuestionado que “la forma de llegar a acuerdos sea demonizar al partido que tiene la mayoría en la diputación”.



SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.