Feijóo da un paso más hacia su relevo con la renuncia como líder del PPdeG

··· Tras 16 años al frente del PPdeG y 13 en la Xunta, el carácter de Alberto Núñez Feijóo, escrupuloso con los procedimientos y poco amigo de improvisar, parece haber calado muy profundamente en su equipo. Los principales aspirantes a la sucesión en San Caetano se ciñen al guión marcado y no quieren dar pistas, pese a que algún compañero de partido como Manuel Baltar insiste en que la opción “previsible” es Alfonso Rueda. Con todo, el vicepresidente primero, número uno en todas las quinielas, se resiste a dar nada por hecho y asegura que “todavía es pronto para adelantar acontecimientos”. "Lo que le interesa a la gente" es que el Gobierno de Galicia esté centrado "en el día a día", incidió este miércoles en el Monte do Gozo. “Lo importante es no descuidar las tareas de Gobierno”, zanjó. En la misma línea, Francisco Conde, vicepresidente segundo y otro de los nombres que sonó con fuerza como posible presidente, apeló a abordar la sucesión cuando toque, aclarando que no está “en ninguna carrera”.