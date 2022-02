Feijóo defende a autovía O Porriño-Vigo e a eliminación da peaxe da AP-9 mentres non se materializa

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, remitiulle unha carta ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, na que lle contesta sobre a súa posición en relación á autovía O Porriño-Vigo. Feijóo manifesta na misiva que “o meu apoio a esta infraestrutura foi, é e será absoluto, convencido como estou da súa idoneidade como alternativa a unha das estradas con máis sinistralidade, como é a A-55. Así llo trasladei ao anterior Goberno presidido por Mariano Rajoy”. Adxuntoulle ao rexidor, ademais, información na que, asegura, se comproba o compromiso no feito de incluíla no plan de investimentos extraordinario do Executivo estatal que posteriormente “sabe que o actual Goberno a eliminou”. Núñez Feijóo trasladoulle ao alcalde de Vigo que, na mesma liña, “tamén solicitei a súa execución ao actual Goberno central, tanto ao ex ministro José Luis Ábalos como á actual ministra Raquel Sánchez”, e ese asunto “forma parte do dossier preparado para todas as reunións mantidas con ambos os dous”. Engade que “no último encontro non se trasladou por parte do Ministerio de Transportes ningún compromiso de axilización da autovía”.

Finaliza a carta o titular da Xunta puntualizando que “por este motivo, e toda vez que os avances ao respecto desta infraestrutura foron nulos nos últimos anos, considero oportuno engadir unha segunda proposta, que por suposto non é excluínte da anterior. Mentres non se materializa a nova autovía, o Goberno central debe levantar a peaxe para que os cidadáns non sigan pagando o inmobilismo do Goberno central. Quixera saber se conto co seu apoio nesta dobre proposta ou se a petición do levantamento da peaxe ata que se finalice a futura autovía Ile supón algún inconveniente. No entendemento previo de que a comparte, pídolle que, de forma paralela ás aclaracións que me solicita, sexa tamén activo para trasladarlle o Ministerio de Fomento estas dúas reivindicacións”.

Sobre este asunto tamén se pronunciou a delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, quen subliñou o compromiso da Xunta coa autovía Vigo-O Porriño, defendida polo Executivo galego, que á súa vez ve a eliminación da peaxe da AP-9 como unha “solución inmediata”.