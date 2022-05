Feijóo dice que el "pegamento" del Gobierno es criticar al PP y cree que España tiene "hambre" de cambio político

MADRID / PONTEVEDRA. EP. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado que el "único pegamento" del Gobierno es la crítica al PP y ha augurado que los ciudadanos tienen "hambre" de cambio político ante la "opacidad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez que ha hecho de la "crisis su estado natural". Así lo ha trasladado en la clausura del XIII Congreso del PP de Pontevedra que ha reelegido a Rafa Domínguez como presidente del PP local. Además de Feijóo, también le han arropado el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el presidente provincial del PP de Pontevedra y candidato a liderar el PPdeG, Alfonso Rueda, y la diputada popular Ana Pastor, entre otros. "El Gobierno está obsesionado con los problemas internos y no es capaz de ver las necesidades y urgencias de las familias", ha asegurado el todavía presidente en funciones de Galicia, que ha mostrado su preocupación por "el grado de opacidad" del Gobierno, en relación con el espionaje con Pegasus. "No explica cómo lo hace, quién manda hacerlo y con qué resultados", ha añadido.

Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez anunciara en una rueda de prensa a las 9.30 horas que el teléfono del presidente y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido espiados en mayo y junio de 2021 con el programa israelí "solemnizando el espionaje". "Me preocupa el grado de inseguridad y debilidad que traslada el Gobierno al conjunto de la comunidad internacional", ha enfatizado. También ha arremetido contra los socios independentistas del Gobierno que, para Feijóo, están tratando de "desestabilizar" el Gobierno "dejándolo caer". Así, se ha preguntado qué país se puede construir apoyándose en los que no creen en él. "Así no se puede gobernar un país", ha exclamado el presidente del PP, a la par que ha aseverado que Sánchez no es capaz de "hacer un liderazgo externo" si no "lidera" su propio Consejo de Ministros: "Hemos visto gobiernos mediocres, frívolos, pero nunca uno como este".

"NOS VEN COMO UN PARTIDO UNIDO". En esta clave, ha reiterado que los dos bloques --Unidad Podemos y PSOE-- solo se ponen de acuerdo en criticar al partido "alternativa de Gobierno". En esta línea, ha hecho hincapié en la necesidad "enorme" de estabilidad política, al tiempo que ha asegurado que los ciudadanos ven al PP como un "partido unido y no como un partido de oposición". "Nos ven como un partido de Gobierno", ha apostillado el dirigente gallego. Ha explicado que, a diferencia del PSOE, cuenta un proyecto que defiende que los intereses de cada territorio son "perfectamente compatibles" con la unidad nacional. Con todo, Feijóo ha definido al PP como una fuerza política "imparable" si persiste en su "serenidad, reformismo y voluntad para cambiar las cosas". "El Gobierno lo sabe y por eso nos atacan con dureza. Yo no tengo ansiedad por cambiar el Gobierno, es él quien está comprometido con acabar consigo mismo", ha zanjado.

Rafa Domínguez, reelixido presidente do PP local de Pontevedra co 97,3% dos votos. Rafa Domínguez foi reelixido este sábado como presidente do PP local de Pontevedra co 97,3% dos votos e revalida así o seu cargo á fronte do PP pontevedrés. Arroupado polo líder do PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, o expresidente do Goberno Mariano Rajoy, o presidente provincial do PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, e a deputada popular Ana Pastor, entre outros, Rafa Domínguez agradeceu o seu apoio e reivindicouse como “un alcalde que escoita”. “Non quero ser un alcalde encerrado no meu despacho, quero ser o alcalde que escoita a todos”, subliñou.

Domínguez concorrerá de novo ás eleccións municipais na cidade do Lérez en 2023, despois de conseguir nove escanos nos comicios de 2019, por detrás do nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores. Así, o seu obxectivo é recuperar a alcaldía da cidade, que desde o ano 1999 está en mans do BNG.

Precisamente, sobre o BNG centrou Domínguez as maiores críticas do seu discurso e cuestionouse, de forma metafórica, que ocorrería se fose el o que contratase ao seu irmán para que tocase nas festas da Peregrina ou que dirían se nas mesmas festas contratásese ao compañeiro sentimental da portavoz municipal.

En todo caso, o presidente dos populares en Pontevedra recoñeceu que Lores “fixo cousas boas ao principio”, pero asegurou que “se lle pasou o arroz” e que leva “anos de máis” en Pontevedra”. Sobre as súas propostas para a cidade, Domínguez manifestou, entre outras cousas, que quere “unha Pontevedra limpa, unha Pontevedra ecolóxica, que poida mirar ao mar”. Ademais, engadiu que quere unha Pontevedra “aberta á ría”, cunha ría saneada e dragada. Neste sentido, expresou que lle gustaría ver que entran barcos pola ría até Pontevedra e que “gocen da zona vella e a hostalaría”.

APOIOS DE FEIJÓO, RAJOY E RUEDA. O presidente do PP local de Pontevedra estivo arroupado este sábado polo líder do PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, que destacou de Domínguez o seu “traballo e compromiso” e dixo estar convencido de que o camiño que emprendeu á fronte dos populares pontevedreses “é o camiño que o vai a levar á alcaldía se cumpre cos seus compromisos”.

Pola súa banda, o expresidente do Goberno Mariano Rajoy asegurou que para el este non foi un acto calquera porque o congreso do PP da cidade de Pontevedra foi onde comezou a súa carreira política. “É o congreso das miñas raíces e da parte do PP que máis quero, o PP da cidade de Pontevedra”, expresou con orgullo.

Así, procedeu a relatar aos presentes que nos seus inicios “pegaba carteis” preto do Hotel Galicia Palace, onde se celebrou o congreso deste sábado, posteriormente foi xefe dos populares pontevedreses e despois deputado por Pontevedra nas eleccións autonómicas de 1981.

Mariano Rajoy instou aos pontevedreses a apoiar a Rafa Domínguez nos próximos comicios municipais porque “Pontevedra necesita un cambio”. Neste sentido, lamentou que o BNG leve no concello “case un cuarto de século”. “No século pasado xa estaban. Son da miña quinta, aínda que parecen moito maiores ca min”, subliñou.

Nesta mesma liña, reivindicou que Pontevedra necesita “unha corporación dinámica” que atraia investimento e que xere emprego porque, continuou, “non se pode vivir só da administración”.

“A POR TODAS”

Despois da intervención de Mariano Rajoy foi a quenda do presidente do PP provincial, Alfonso Rueda, que puxo en valor a intelixencia e a “actitude positiva” de Rafa Domínguez, un candidato que, engadiu, “conta con todo o mundo”.

Ademais, explicou que xa falara con Domínguez de que “as cousas se fan aos poucos” e definiu a súa traxectoria en dúas fases: a primeira vez que se presentou, mellorar o resultado, e despois catro anos de aprender para, á segunda, ir “a por todas”. “Queda un ano e todos o imos a apoiar”, manifestou.

Rueda concluíu a súa intervención mostrándolle a Domínguez a súa confianza: “Tes un partido e un presidente que confían moito en ti, que te aprecian e que saben que vas ter éxito. Este último ano, pega o ‘sprint’!”.

UNHA EXECUTIVA “NOVA E PREPARADA”. Rafa Domínguez presentou neste acto á súa nova executiva con “xente nova e preparada” e cunha “maioría de persoas que teñen o seu emprego” e que, ademais, dedícanse á política. Así, mencionou a todos os membros da executiva, que uno a un, han ir acompañando a Domínguez após o atril. A executiva estarás formada por: Luis Encinas, Gregorio Andión, Aroa Otero, Raquel Lorenzo, Silvia Crespo, Raquel Martínez, Beatriz Rey, Juan Carlos Abeigón, Blanca García Señoráns, Guadalupe Murillo, Ana Isabel Vázquez, Guillermo Juncal, Gerardo Pérez Puga, Juan Manuel Muñoz Cerrada, Martín Martínez, Silvia Junco, Pablo Fernández, José Benito Suárez Costa y Pepa Pardo.