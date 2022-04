Feijóo esquiva la presión en el PPdeG y avisa: “El congreso no es la única vía”

Poco amigo de que le marquen los tiempos, el presidente de la Xunta y líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, salió al paso este miércoles del posicionamiento de barones como el ourensano Manuel Baltar o el coruñés Diego Calvo –a favor de un congreso para elegir a su sucesor en el partido–, y se sacudió la presión dejando claro que no está cerrada la vía para el relevo y que la celebración de un cónclave extraordinario no es la única fórmula democrática.

“Todo lo que dicen los Estatutos de un partido democrático es democrático”, sentenció el de Os Peares . “Vamos a cumplir todos los plazos y haremos lo que digan los Estatutos del partido, que es lo que toca”, advirtió, en declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara. Allí aseguró que no siente “ninguna preocupación” por las declaraciones de los presidentes provinciales, ya que “todas son perfectamente legítimas, todas son entendibles y todas son perfectamente respetuosas”.

Los Estatutos del PPdeG contemplan la vía de un congreso para resolver un relevo precipitado tras una renuncia, pero también la posibilidad de que el sucesor sea ratificado a través del acuerdo del Comité Ejecutivo, que en este momento estaría legitimado después de ser renovado en un todavía reciente congreso celebrado el pasado verano. Pero incluso dentro del partido hay dirigentes que reconocen que esta opción, la del Comité Ejecutiva, podría ser interpretada como “un dedazo” y no daría pie a un liderazgo fuerte, dificultando, además, las opciones para conservar la Xunta cuando toquen de nuevo las elecciones autonómicas, en 2024.

En este sentido, el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, dio ayer un paso al frente y se decantó claramente por que se convoque un congreso “pronto” en el PPdeG porque “sería bueno” que los militantes escojan al sucesor de Feijóo, una vez que se vio obligado a presentar su renuncia como número uno de la formación tras tomar las riendas del PP nacional. En cuanto a la posibilidad de que se dé una bicefalia y el relevo en la Xunta no coincida con el jefe de filas en el PPdeG, el dirigente coruñés considera que “sería mejor que no la hubiese”, pero dio a entender que si es la opción preferida por la “mayoría” del partido, él la apoyaría.

“Hay muchas sensibilidades y opiniones. Yo tengo la mía propia. Creo que sería mejor que no la hubiese, pero al mismo tiempo digo que cuando se pone encima de la mesa por parte de todos, si se considera que es una opinión más fundada o tiene mucho más apoyo... Lógicamente yo apoyaría esa bicefalia si todo el mundo lo considera”, zanjó en declaraciones en el Pazo do Hórreo, coincidiendo con el acto de entrega de las Medallas del Parlamento a las instituciones estatutarias de Galicia.

“Hay muchas posibilidades, yo puedo tener una opinión, pero lógicamente mi opinión no es más importante que la del resto de los afiliados y presidentes provinciales. Por lo tanto, habrá que ponerlas todas encima de la mesa y después verlo”, insistió, en la línea de que se escuche a todas las sensibilidades. De hecho, minimizó que pudiera haber más de un candidato y esgrimió que sería “irrelevante”, dado que, a su juicio, lo importante es salir de este proceso “con un partido unido, porque eso es la clave para poder optar dentro de dos años a una nueva reelección y tener garantías de ganar”. Calvo rechazó que haya “inestabilidad institucional” y defendió que “circunstancias muy excepcionales” como las que vive el partido en Galicia dan pie a “procesos excepcionales”.

Finalmente, defendió que todavía no hubo una puesta en común de las distintas cuestiones. “Supongo que en Semana Santa aprovecharemos”, reflexionó, sin pronunciarse con claridad tampoco acerca de si ve compatible entrar en el Gobierno gallego con su cargo en Génova al frente del Comité Electoral. “No sé por qué podría ser o no ser (compatible). Se verá en su momento. Estoy muy agradecido al presidente por ese cargo e intentaremos hacer lo que haya que hacer en cada momento lo mejor posible”, concluyó.

Frente a las consideraciones del presidente provincial del PP coruñés, su homólogo en Pontevedra y a su vez vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda –el gran favorito en las quinielas sucesorias–, se limitó a agradecer los “apoyos públicos y privados” que recibe –dijo– para relevar a Feijóo al frente del Ejecutivo autonómico, una vez que este dimita, lo que pasará, según él mismo avanzó, en breve. También dio por hecho, en este contexto en el que empiezan a despuntar distintas opiniones en el partido, que “habrá acuerdo” para cerrar la sucesión.

“Lo vamos a hacer bien y llegaremos a un acuerdo que daremos a conocer”, afirmó en Vigo, antes de incidir en que el propio Feijóo situó la activación del proceso de sucesión en la Xunta en este mes, lo que permitiría que Galicia tuviese nuevo presidente y Gobierno en mayo. Sobre cómo vería la posibilidad de que haya un sucesor al frente de la Xunta y que otro dirigente se ponga al frente del PPdeG, evitó pronunciarse: “Es lo que estamos hablando ahora mismo, no lo sé realmente”, indicó, insistiendo en que “cada uno tendrá sus opiniones” pero será posible alcanzar un pacto que facilite la sucesión. “Llegaremos a un acuerdo, eso seguro”, proclamó.

Sobre su posición preeminente como vicepresidente primero de la Xunta que le sitúa como favorito, al margen de su experiencia en el partido, se limitó a agradecer los “apoyos” que ha recibido –Manuel Baltar le señaló como sucesor inmediato lógico, pero pidió un congreso–. “Agradezco los apoyos, algunos públicos y otros en privado. Los agradezco y poco más. Estamos hablando con el presidente Feijóo y esto es un proceso que estamos empezando. Poco más que aportar, agradezco los apoyos públicos y privados, y poco más”, insistió.

Candia lanza balones fuera. Más enigmática todavía se mostró la responsable del PPdeG en Lugo, Elena Candia: “Con todo el cariño del mundo, para Rueda y para vosotros, no voy a hacer declaraciones”, zanjó, declinando pronunciarse sobre el proceso sucesorio y, en concreto, sobre la postura de Diego Calvo, favorable a un congreso “pronto”. “Gracias por el interés. Muchísimas gracias. Con todo el cariño del mundo, pero no voy a decir nada ahora”, esgrimió, antes de remitir al “foro ordinario” para pronunciarse y de remarcar que en su provincia hará convocatorias, ya que sigue con su agenda.

Tellado: “Se priorizará el interés general”. Por último, en una entrevista en Onda Cero, el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, aseguró, respecto a la sucesión en Galicia, que no habrá “un gran lío” y que, “aunque son legítimas las ambiciones de todo el mundo”, la prioridad es “ser útiles a Galicia”. “Si ponemos el interés general por encima de intereses particulares, acertaremos”, comentó. En cuanto al nuevo cargo recientemente asumido como responsable de organización territorial, el periodista ferrolano comentó que “más que reconocimiento”, se trata de una “nueva responsabilidad”. “Se trata de un partido tan grande, con tanta presencia territorial, que no asumo un cargo, sino una nueva carga. Lo que espero es no cometer muchos errores y ser útil a un partido que debe ser la alternativa al Gobierno de Sánchez”, apuntó.