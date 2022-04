Feijóo está abierto a hablar del CGPJ con Sánchez pero prioriza la inflación

A pocas horas de su primera cita oficial en el Palacio de La Moncloa tras la elección de Alberto Núñez Feijóo como líder del PP, Gobierno y líder de la oposición ya calientan motores con declaraciones cruzadas.

Una reunión, este jueves, a la que el gallego acude “dispuesto a escuchar” y con una agenda “abierta” a pactos importantes, incluyendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGJP), aunque su prioridad gira en torno a la marcha de la economía y los altos precios. Desde el Ejecutivo, por su parte, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, advierte al responsable de los populares de que “la oposición de Estado no se predica, se practica”.

El aún presidente de la Xunta tiene claro que lo “urgente” en este momento es “bajar la inflación y el precio de la energía” y ésos serán los asuntos claves que podrá sobre la mesa. En un mes en el que se tiene que debatir en el Congreso la convalidación del real decreto ley de medidas anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros, Feijóo avisa de que condiciona su apoyo al mismo a poder “mejorarlo” en el trámite parlamentario, máxime cuando calificó como “un parche” las medidas .

Considera las medidas un parche. Tras criticar que el también secretario general del PSOE firmarse una bajada de impuestos en la Declaración de La Palma que no cumplió, el nuevo líder del PP asegura que las medidas aprobadas para afrontar la actual situación le parecen un “parche” hecho “con retales”.

“No hay política económica detrás de esas medidas”, proclamó. En una entrevista en Onda Cero, que recogió Europa Press, Alberto Núñez Feijóo preguntó al Gobierno si cree que se puede vivir con un 10 por ciento de inflación, “la más cara de los últimos 35 años” y un 40 por ciento más elevada que la media de la Unión Europea con el problema de que, según destacó, lo pagan las rentas medidas y bajas.

En esta línea, su propuesta pasa por devolver a los ciudadanos el incremento de la recaudación del IVA para disminuir la necesidad de pagar más por todo y pregunta qué hizo el Gobierno con los 50.000 millones que recaudó de más estos meses. Además, censura que Pedro Sánchez mantenga el Ejecutivo “más caro de la democracia” en el momento de “más dificultad”.

También echó en cara a La Moncloa “el lío” que generó la huelga de transportes y el amarre de la flota pesquera y lo atribuyó a la “soberbia de no adoptar decisiones”. Además criticó la tardanza en actuar y subrayó que quedó “acreditado” que el Gobierno “ha desconectado con la realidad”. Por todo ello, tras recalcar que no comparte “la política económica del Gobierno porque no funciona” señaló que si Sánchez quiere el apoyo del PP en la convalidación del decreto anticrisis tiene que estar dispuesto a “aceptar alguna propuesta” que haga su partido para “mejorar” ese decreto.

Recuperar consensos. Sobre este asunto, la ministra portavoz negó que se haya incumplido los acuerdos de la Conferencia de Presidentes, indicando que Sánchez plantea esta toma de contacto con Feijóo de “manera constructiva” para intentar “recuperar los consensos básicos” que “nunca debieron perderse” entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.

Así, considera “razonable” pedirle al PP que cumpla con sus obligaciones constitucionales y que se puedan renovar “esos órganos que llevan más de 1.200 días caducados”, aseveró en referencia al CGPJ.