El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado este lunes que es preciso adoptar "decisiones urgentes", que "no serán fáciles", dada la "situación de colapso" de su partido a raiz de la guerra abierta en Madrid y ha apelado directamente a su jefe de filas, Pablo Casado, a quien ha advertido que toca asumir "esa última responsabilidad". "Le toca asumir esa última decisión. Es el presidente del partido y le toca asumir esa última responsabilidad", ha sentenciado Feijóo, en declaraciones a los medios en Ourense, donde ha reconocido que ha trasladado su opinión "de forma clara" a Casado en las últimas horas, y ha proclamado que es "imprescindible" adoptar decisiones "inmediatas" dadas las consecuencias del enfrentamiento con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Feijóo ha cruzado llamadas con los distintos 'barones' de su partido en el marco de la crisis interna que ha estallado en el PP a consecuencia de la guerra abierta entre el jefe de filas de los populares, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Precisamente, fuentes del PP gallego consultadas por Europa Press han confirmado que Ayuso es una de las dirigentes con la que ha mantenido conversaciones, aunque subrayan que ha hablado con ella y con otros “muchos” ‘barones’ y compañeros de partido durante los últimos días, dada la “situación de colapso” de la formación, según las palabras que ha usado este lunes el propio Feijóo.

Las fuentes consultadas remarcan la “normalidad” de que los ‘barones’ hablen entre ellos en este contexto de tensión y han rechazado dar detalles de las conversaciones privadas del presidente, que también ha declinado explicitar públicamente lo que le trasladó a Casado, si bien recalcó que le transmitió de forma “clara y nítida” lo que piensa. Pero a continuación ha lanzado un mensaje contundente apuntando directamente a su jefe de filas, al que ha advertido que, toda vez que la crisis no se ha cerrado, debe “zanjarla” asumiendo una “última responsabilidad” y tomando una “última decisión”. Hacen falta “decisiones urgentes”, ha insistido, para concluir que “no serán fáciles”, pero resultan “imprescindibles”.

Feijóo también ha evitado revelar si él dará un paso adelante ante un eventual congreso extraordinario del partido en una jornada en la que la que sí se ha descartado públicamente es Ayuso. “Mi sitio es Madrid”, ha dicho, en una comparecencia ante los medios en la que también ha urgido, en la línea con el dirigente gallego y otros barones, una solución para una situación en el partido que ve “insostenible”.

Preguntado por los medios, ha evitado concretar cuáles serían sus soluciones a la crisis del PP, pero ha subrayado la mala situación en la que se encuentra una formación que vivió cinco días atrás "un momento de convulsión". Un "momento de convulsión" que ha extendido a una democracia española "que se basa en la alternancia", en la que ha subrayado el papel clave del PP.

Así, ha rememorado que él mismo pidió "a los protagonistas" de la crisis –Casado y Ayuso– que se reuniesen, paso que se dio y que ha agradecido. Pero ha añadido que sería "mentir" afirmar que el problema ha sido "zanjado". Por ello, ha insistido en que "hay que tomar decisiones", que "no serán fáciles", pero que han de ser "urgentes" porque el PP "es la única alternativa a un muy mal Gobierno de España".

"Las decisiones hay que tomarlas cuando es imprescindible hacerlo y en mi opinión es imprescindible hacerlo. Serán decisiones que no serán fáciles, (decisiones) complejas, pero creo que deben ser urgentes porque el PP es la única alternativa a un muy mal Gobierno y tiene que volver a seguir siendo el referente del centro reformista", ha aseverado.

Feijóo ha puesto el foco en Casado en relación a las decisiones que hay que tomar y no ha querido desvelar su opinión por una cuestión de "lealtad". "Lealtad", ha defendido, que ha tenido con todos los presidentes del PP y que mantiene ahora. Eso sí, ha remarcado que Casado, que habló este domingo con él y "con muchos" otros dirigentes, sabe lo que piensa "de forma clara y nítida".

Preguntado si ante la convocatoria de un congreso extraordinario él daría un paso adelante, el jefe de filas de los populares gallegos, hacia el que en los últimos días se han ido volviendo gran parte de las miradas, ha rechazado hablar "de él" y ha abogado por evitar personalismos.

"En el partido ya hemos dado espectáculos de hablar de personas, y yo vengo a hablar del PP y de España, no de mí mismo", ha esgrimido, antes de concluir que "el problema no es menor".

"No hemos zanjado la crisis y cuando no se ha zanjado en el primer tiempo, tendremos que zanjarla en el segundo y definitivo porque no podemos seguir así muchas semanas", ha rematado el presidente gallego.

Sobre el futuro del líder de los populares gallegos tampoco ha querido dar pistas el número dos del PPdeG. Preguntado sobre si Feijóo debería dar un paso al frente, Miguel Tellado ha descartado entrar a valorar “futuribles”. “Yo creo que en estos momentos el partido requiere de una gran unidad y de iniciar una nueva etapa en la que se clarifique la situación en la que nos encontramos”, ha apuntado en una intervención en la que también ha dicho que le corresponde “al conjunto de la militancia decidir cuál es el futuro” que quiere para el PP.

“Es una pregunta que le corresponde dar a Feijóo, sabe que donde hay patrón no manda marinero y yo soy marinero”, ha zanjado a el secretario xeral de la formación en Galicia.

En línea con lo expresado por el jefe del Ejecutivo gallego, Tellado ha pedido a la dirección nacional del PP “decisiones valientes, responsables” y “a la altura de las circunstancias” ante una “situación grave”, de “ruptura emocional” en la propia formación. “Es evidente que hay una ruptura emocional. Los afiliados no están de acuerdo con lo que está sucediendo y no lo aceptan”, ha afirmado Tellado tras participar en un acto organizado por el Grupo Parlamentario Popular para conmemorar el aniversario del nacimiento de la escritora Rosalía de Castro.

Ante esta “situación grave”, Tellado ha insistido en que la dirección nacional debe tomar “decisiones serias e importantes” aunque puedan “resultar dolorosas”.

El secretario xeral del PPdeG ha calificado de “imprescindible” que la cúpula del partido de pasos en un contexto en el que el PP es el “primer partido del centro derecha en España”. “Somos y estamos obligados a ser la alternativa de gobierno a Pedro Sánchez y España, en la situación en la que estamos, necesita un PP en pie, preparado para ganar las próximas elecciones generales”, ha afirmado Tellado, que ha considerado que lo ocurrido en los últimos días “aleja” al partido de ese escenario”.

En este sentido, ha insistido en que hay una “situación de desafección absoluta” de la propia militancia del PP por lo ocurrido. “Es una ruptura emocional para nuestros propios afiliados y la dirección nacional está obligada a tomar decisiones valientes, responsables y a la altura de las circunstancias”, ha reiterado.

Además, preguntado sobre si esas decisiones pasan por adelantar el congreso nacional, Tellado ha dicho que le corresponde a la propia dirección nacional determinar los instrumentos para “salir de esta situación de impás”. “Es la dirección nacional la que debe dar un paso, es lo que espera toda la militancia del PP de España desde hace ya cinco días”, ha incidido.