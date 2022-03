Feijóo iniciará el viernes su campaña con decenas de miles de avales detrás

Si Alberto Núñez Feijóo decide ser senador por designación autonómica, una posibilidad que circula desde hace semanas, “tendrá el respaldo” del Partido Popular. Son palabras del portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, Javier Maroto, quien de paso exigió al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que acuda más y sin poner “excusas”. Las ausencias del presidente del Gobierno están siendo “demasiado dolorosas para la calidad democrática” de España, afirmó.

En una rueda de prensa en el Senado, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Maroto señaló que el barón gallego “tiene muchas características positivas, entre otras la prudencia, que significa hablar de cada cuestión en cada uno de los momentos que corresponde” y añadió que así lo hizo a la hora de anunciar su candidatura para liderar el PP. “Y estoy convencido de que así lo hará también durante este tiempo de aquí al congreso y después, para el anuncio de cuál es la composición de toda la estructura del PP y, por supuesto, la suya personal. Por tanto, no me voy a adelantar a algo que no me compete y además creo que hace muy bien Alberto Núñez Feijóo en anunciar cada medida cuando está madurada, consensuada y se puede explicar con absoluta claridad”, manifestó.

En este sentido, insistió en que es al presidente del PPdeG al que corresponderá anunciar su decisión sobre si ocupa un escaño en la Cámara Alta en el momento en que considere “oportuno”, con ese criterio de “prudencia y consenso” con el que suele actuar. “Estoy convencido de que acertará en su decisión. Cualquiera de las decisiones que tome tendrá el respaldo del Grupo Popular en el Senado”, apostilló.

Ante el hecho de que Sánchez solo haya debatido seis veces con el portavoz del PP en el Senado en los últimos 12 meses, Maroto afirmó que el presidente “buscó demasiadas excusas para no comparecer” en esta Cámara. “Creo que un presidente del Gobierno no puede estar utilizando la estadística de si sus predecesores venían poco o venían mucho”, señaló, para admitir que hay jefes del Ejecutivo que fueron menos que Sánchez. Sin embargo, subrayó que la “exigencia democrática” en este momento es tener en consideración “la España de 2022 y no la España de los 80, los 90 o el 2000”. A su entender, España necesita ahora de un debate parlamentario “absolutamente fluido”.