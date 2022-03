Feijóo insta o Goberno a falar cos transportistas, aos que urxe frear para non "colapsar" sectores

LUGO. EP. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, instou ao Goberno central a que "se entreviste" cos convocantes do paro do transporte --a Plataforma para a Defensa do Sector do Transporte de Mercadorías por Estrada Nacional e Internacional-- e aos transportistas a pór fin a un conflito que pon en risco de colapso á economía. Na rolda de prensa posterior á reunión semanal do seu Goberno, celebrada en Lugo, o xefe do Executivo insistiu en que o Executivo estatal debe adoptar medidas impositivas para frear a alza de prezos --co foco na enerxía e os hidrocarburos--. E engadiu que debe facelo "de forma inmediata", sen esperar "a fin de mes", a que se reúna o Consello Europeo.

A continuación, repasou os efectos que os sectores pesqueiro e agrogandeiro ten a folga do transporte. "Xa hai explotacións que tiran leite", espetou, antes de suxerir que o Goberno debería negociar e os convocantes frear un "profundo conflito" que está "a provocar danos a persoas e entidades absolutamente inocentes". De feito, pediulles que "diminúan" as súas accións, co fin de que se poidan "sacar" alimentos e materias primas "esenciais", de forma que non se "colapsen" sistemas produtivos da comunidade. A situación é "complicadísima", dixo Feijóo, quen asegurou que nestes termos trasladoullo a Xunta á Delegación do Goberno. "Nós pedimos ao Goberno que teña un contacto con estas plataformas ou organizacións, e que elas sexan ponderadas nas súas actuacións. Comprendemos a súa situación, pero non podemos compartir a actuación de piquetes que pode imposibilitar a supervivencia do gando, a retirada de leite ou do peixe. Ten un enorme impacto para os produtores", resaltou.

"COMPETENCIAS DAS COMUNIDADES: CERO". A preguntas dos xornalistas, após presentar un plan autonómico para frear a incidencia da alza de prezos, o presidente galego esgrimiu que, na parte impositiva ou de moderar os prezos dos carburantes, Galicia e o resto de autonomías non poden "tocar" nada. "Competencias das comunidades, cero", esgrimiu. E Feijóo reflexionou en que a fortaleza en España do sector do transporte, que se enfronta a unha alza "inviable" dos prezos dos carburantes. "Hai transportistas que poden repercutir nos prezos, pero outros que non. Traballar a perdas non é razoable nun sistema democrático", reflexionou. Dito isto, volveu á carga cos impostos e remitiuse á Conferencia de Presidentes onde, afirmou, os presidentes autonómicos deixaron a Pedro Sánchez "mans libres" para rebaixar impostos na enerxía e nos hidrocarburos, renunciando a recibir a parte correspondente de ingresos que chegaría ás comunidades --subliñou-- "en ano e medio ou dous anos".

O GOBERNO "DEBE BAIXAR IMPOSTOS XA". Feijóo, quen esta mesma semana asegurou que o Goberno se estaba "forrando" cos impostos, recalcou que o incremento de recadación ligado á subida de prezos "queda no Tesouro" ata que corresponda liquidar o exercicio, e engadiu que, aínda así, sendo conscientes de que perderán recursos no prazo de "ano e medio", as comunidades mostráronse favorables a baixadas fiscais. Neste punto, insistiu en que debe darse xa este paso, como fixeron países como Francia, Portugal ou Irlanda. "Se o Goberno non o fai, imos perder moito tempo e máis ingresos dos que se están perdendo", advertiu, para engadir que "haberá paro" e que activar subsidios de desemprego. "Pecharemos industrias e provocaremos paro nos sectores agrario e pesqueiro", aseverou.