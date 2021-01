Feijóo inyecta ánimo para un 2021 mejor y pide no bajar la guardia aún

Si en su primer discurso de fin de año como presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apeló en diciembre de 2009, en plena crisis económica, a la “implicación y sacrificio para tener “un ano 10” para Galicia, este 2020 marcado por la pandemia del coronavirus en todo el mundo, el mandatario autonómico, recurrió al mismo tono esperanzador por la llegada de las vacunas, pero pidió no obstante, “non cometer o erro de que xa todo rematou” y bajo niongún concepto bajar la guardia sobre la COVID que aún sigue golpeando duro.

Entre una y otra fecha, la primera con las figuras de un Belén de fondo, y la de este año salpicada con proyecciones tanto del confinamiento como de los momentos en los que los profesionales de todos los ámbitos mantenían su batalla para la curación y evitar la propagación y el contagio del virus, el colofón de su alocución fue el mismo: “Agora hai motivos para a confianza e imos pelexar a recuperación”. Es más, en esta batalla tranquilizó Feijóo, “ningún galego pode quedar a marxe”.

El mandatario pidió “responsabilidade a toda la sociedad” porque si bien es cierto que “a vacina é o principio do fin” de la pandemia, los ciudadanos no deben olvidar que el coronavirus no pasó y es clave “ser escrupulosos nas medidas de prevención”.

El titular del Ejecutivo gallego, desde la sala de prensa en la que casa semana fue desgranado las medidas que su gabinete adoptó para acotar lo máximo posible los efectos negativos de la enfermedad, subrayó que Galicia está “preparada”, tras el trabajo realizado en los últimos meses, para aprovechar las medidas de reactivación económica que contarán con el aval de los fondos europeos para su puesta en marcha.

Al hilo de la celebración del Xacobeo 2021, Feijóo destacó el esplendor de la Catedral de Santiago recuperada tras las obras acometidas a lo largo de los últimos años, y puso al templo como “símbolo da Galicia que perdura” al paso de los siglos.

Sobre esa Galicia que se apresta a celebrar el Xacobeo 2021 reiteró que hay motivos para la esperanza y también aunque no certezas sí “indicios” de que esta cerca el final de esta etapa, que se llevó a muchas personas por el camino, para las que tuvo palabras de recuerdo, al igual que para sus familias que ni siquiera, pudieron despedirse de ellas por las limitaciones para evitar contagios.

Con esos indicios y esa esperanza también lanzó un mensaje de ánimo a esas muchas personas que vieron truncados sus proyectos personales y profesionales, consciente de que “temen os efectos económicos” de la pandemia. “”Seino e sintóo de corazón”, prosiguió respecto al sufrimiento de los trabajadores autónomos, los profesionales de la hostelería y las empresas que están sumidos en la incertidumbre.

De una manera similar a cuando en 2009, con la crisis derivada política, social y económica que saltó con la raíz inicial en la burbuja del ladrillo, Feijóo apeló a la necesidad de esforzarse para lograr ubn año de diez, en este 2020 hizo votos para que 2021 sea un “mellor ano” con el aval entre otros del Xacobeo. “Ánimo”·, zanjó el presidente.