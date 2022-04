Feijóo lamenta no poder dar ninguna “buena noticia” tras hablar con Sánchez

Madrid. EFE. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado la falta de resultados de la reunión que ha mantenido este jueves con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa: “Ha sido mucho menos fructífera de lo que me hubiera gustado. No puedo dar ninguna buena noticia”. En una rueda de prensa en Moncloa tras la reunión de más de tres horas con Sánchez, Feijóo ha explicado que el encuentro ha sido “muy cordial” pero sin embargo no se ha conseguido acordar ninguna medida adicional para paliar la situación de crisis económica, más allá del decreto ya aprobado por el Gobierno. Feijóo también ha criticado que la reunión se haya celebrado sin un orden del día conocido o, al menos, una mínima documentación que hubiera permitido concretar los asuntos a tratar y allanar posibles acuerdos.

RENOVACIÓN DEL CGPJ. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que ha acordado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, retomar “rápido” las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tras tres horas de reunión con Sánchez, Feijóo ha explicado que el presidente le había trasladado su interés por renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional y han acordado en retomar estas conversaciones además de una manera “rápida”. El presidente del PP también ha trasladado a Sánchez la necesidad de un compromiso del Gobierno para cambiar el método de elección actual y que los vocales que se elijan respondan a los mejores perfiles acreditados en la carrera judicial. Según Feijóo, Sánchez ha dicho que tomaba nota de su propuesta.

En cualquier caso, el líder popular ha señalado que quería primero trasladar esta propuesta a Sánchez y después preguntar a los dirigentes de su partido que han estado en las conversaciones en los últimos meses. “No he querido hablar con prejuicios”, ha justificado al tiempo que precisaba que considera este el procedimiento “más rápido y auténtico”. También se ha comprometido a retomar las negociaciones en otros asuntos que Sánchez le ha puesto sobre la mesa como acabar con el voto rogado de los españoles en el exterior y la modificación del artículo 49 de la Constitución para suprimir el término “disminuido” de la Carta Magna por el de “persona con discapacidad”.

EL DECRETO ANTICRISIS “NO ES POSIBLE APOYARLO”. Tras asegurar que el Gobierno está “fallando” en las previsiones y en las soluciones, ha detallado las propuestas que ha planteado el PP en materia económica, entre ellas una bajada de impuestos. También ha abogado por una racionalización del gasto burocrático del Gobierno, un rediseño de los fondos europeos para hacerlos “más útiles” y reformas estructurales a medio plazo para incentivar la actividad económica. “Hay que agilizar las medidas, hay que bajar los impuesto, bajar el gasto superfluo y facilitar al máximo que los emprendedores puedan avanzar”, ha indicado Feijóo, para añadir que le ha comunicado que “sin mejoras y sin aceptar propuestas”, “no es posible apoyarlo” por parte del Grupo Popular.

En concreto, Feijóo ha defendido una bajada de impuesto de la renta de manera “inmediata” y con carácter retroactivo desde el mes de enero, en un momento en que los datos que afectan a España son “preocupante” y “alarmantes”. “El Gobierno se equivoca a hacer ver que la economía afronta este momento con fortaleza. La economía es muy débil”, ha advertido. El líder del PP ha señalado que los fondos europeos no acaban de llegar al tejido productivo y se están ejecutando “con tardanza”. Sin embargo, ha dicho que aún están a tiempo de actuar con transparencia y ha propuesto crear una comisión parlamentaria específica, “con calendario y contenido para dar seguridad de que los fondos se van a gestionar”. A su entender, esos fondos sirven para agilizar la economía y le ha propuesto utilizar un 7% de esos fondos para que se dediquen a un paquete fiscal útil. Ante su propuesta de ejecución directa por los ciudadanos y sin tramitación burocrática, Feijóo ha dicho que es “susceptible de estudiarlo” y ha añadido que en este aspecto también trasladará una propuesta concreta al Ejecutivo.

La reunión entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez y el nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha finalizado en torno a las 14.00 horas, después de unas tres horas de entrevista en el Palacio de la Moncloa. Se trata del primer encuentro entre ambos desde que Feijóo fue elegido este domingo en Sevilla nuevo presidente del PP, en sustitución de Pablo Casado. En el pasado, ambos se vieron en su calidad de presidente del la Xunta de Galicia.