Feijóo: “Las comunidades se pueden blindar de no aumentar sus impuestos, pero no de los estatales”

fisco. Alberto Núñez Feijóo se mostró “escéptico” en relación a que vaya adelante el plan del Gobierno para acometer una reforma fiscal y armonizar impuestos, en un contexto marcado por el paso de comunidades como Madrid de buscar vías para tratar de blindarse ante cualquier hipotética subida.

Al respecto, el mandatario, quien ya en su día se mostró partidario de suprimir el Impuesto de Patrimonio, reiteró que la Xunta rechaza cualquier pretensión de subirlo, aunque considera “un ejercicio intelectual interesante desde el punto de vista fiscal todo lo que sea ordenar” tributos con vistas a reducir su impacto. Al margen de mostrar sus dudas acerca de que se vaya a llevar adelante la norma y de incidir en que en el plan remitido sobre la reforma del sistema de financiación no figura, el titular de la Xunta advirtióde que “las comunidades se pueden blindar de no aumentar sus impuestos, no los estatales” y ejemplificó con el Impuesto de Patrimonio. “Si el Estado nos quita la capacidad de regularlo y lo asume para sí, las comunidades poco podemos hacer, es un impuesto estatal cuya gestión se cede a las comunidades”, remarcó.

FINANCIACIÓN. En su habitual comparecencia posterior al Consello este jueves, también aludió a los datos facilitados por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en relación al sobrecoste anual por la dispersión en Galicia, que cifró en más de 500 millones de euros. Pendientes de remitir la respuesta al Gobierno sobre su propuesta, ya que finaliza el plazo este mes, ratificó que la Xunta lo hará y ha destacado lo “interesantes” que resultaron las comparecencias de expertos en la Cámara autonómica, en el marco de la comisión sobre financiación, ya que permitieron “deshacer un mantra nacionalista” “Ningún experto acreditó que un concierto económico como el vasco era bueno para Galicia”, zanjó Feijóo. e.p.