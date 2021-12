Feijóo llama a las fuerzas mayoritarias a defender la Constitución sin complejos

España celebró este lunes el 43 aniversario de la Carta Magna en un momento trascendental de su historia, en el que lucha por dejar atrás la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia. Una efeméride de la que como es habitual en los últimos años se desmarcaron los partidos independentistas, algunos como ERC o Bildu socios parlamentarios del Ejecutivo, que critican el texto por “obsoleto”, carente de legitimidad y que “violenta derechos democráticos”, abogando por su demolición.

En este contexto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, declaró que ve necesario “seguir defendiendo” la Constitución y “tener fuerzas políticas mayoritarias que no tengan ningún complejo” en proclamar que se sienten “orgullosas” de la Transición y del “autonomismo constitucional” que practica por ejemplo Galicia. Así lo trasladó, en declaraciones a los medios en Madrid, donde participó en los actos conmemorativos, refiriéndose al comunicado conjunto emitido el domingo por varios partidos –los citados ERC y Bildu, además de Junts, CUP, Més per Mallorca y Més per Menorca, junto al BNG–.

Convencido de que “cualquier país” firmaría una Transición como la que tuvo España, el titular del Ejecutivo autonómico y presidente del PPdeG reiteró su “orgullo” por todos los políticos que hicieron posible la Transición y la Constitución, incluido el Partido Comunista de entonces, y remarcó que, para él dichos dirigentes son “maestros de la política”.

Enfrente, constató que hay partidos “minoritarios” en España que trabajan “contra las mayorías”, pero enfatizó que más preocupante que eso resulta “que esos partidos tengan un enorme protagonismo en la vida política española, condicionen al Gobierno e, incluso, aprueben las leyes que afectan a todos”. Así, además de reivindicar la necesidad de que las fuerzas “mayoritarias” sigan defendiendo la Constitución, destacó que en la jornada de este lunes se celebra “la mejor etapa vivida en los últimos siglos en España” gracias al “texto que garantiza esa etapa de prosperidad, bienestar y libertades”.

Para Feijóo, la Constitución es tanto como “los cimientos sólidos de la sociedad democrática española”. “Algo que no se ve, pero sin lo cual no se podrían seguir construyendo espacios de prosperidad, progreso y libertad”, ha descrito. “Son esos cimientos que hay que mantener, conservar y poner en valor. Eso que no se ve es lo más importante sobre lo que se construyen los edificios democráticos”, agregó, a renglón seguido.

CELEBRA QUE “EL POPULISMO” NO ESTÉ EN LAS INSTITUCIONES GALLEGAS. El de Os Peares también recordó que la Constitución cumple 43 años y que el Estatuto de Galicia conmemora su 40 aniversario, y aseguró estar “muy satisfecho como gallego” de que “el populismo no entre a dirigir” la Comunidad ni haya conseguido hueco “en las instituciones democráticas” gallegas. A su juicio, “es un signo de madurez del pueblo gallego, un pueblo sosegado que reflexiona y toma decisiones”, en su opinión, “adecuadas”. “Es el momento de que los gallegos pongamos en valor la Constitución porque lamentablemente gobiernan en España partidos que no creen en la Constitución y que no quieren acatarla. Por eso, es bueno poner en valor los demócratas el autonomismo constitucional y la España de las libertades, que se cimentan en el texto”, zanjó.

En este sentido, al margen de la ceremonia celebrada en la capital, el titular de la Xunta remarcó este lunes en una tribuna publicada por EL CORREO GALLEGO que el espíritu con el que se elaboró la ley fundamental fue el que guió a las ocho comunidades que participaron en el Foro Santiago para establecer un punto de encuentro de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, “tratando de sumar y no enfrentar y de defender juntos aquello que nos une”.

Caballero alerta sobre los extremismos. Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Gonzalo Caballero, reivindicó este lunes la vigencia de la Constitución, “frente a los riesgos que implican los extremismos”. El economista, que asistió al acto institucional organizado por la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, afirmó que la Carta Magna “es el equilibrio que permitió que en este país avanzásemos en derechos y libertades para las personas”, al tiempo que urgió a hacer una democracia “más plena, capaz y perfecta profundizando en la calidad y en el respeto democrático”.

“Ahora, cuando hay posiciones extremistas que ponen en riesgo lo avanzado”, destacó, “la prioridad es seguir avanzando en derechos y libertades, y haciéndolo en el marco de la tolerancia y en el respeto”.

Preguntado por el debate sobre la reforma de la Constitución, Gonzalo Caballero enfatizó que el texto “tiene mucha capacidad para seguir impulsando la prosperidad en España, pero hay aspectos que pueden ser objeto de mejora y perfeccionamiento”. Así, incidió, “hay que poner en valor la Constitución y hacerlo con mentalidad abierta para que, cuando se den las circunstancias, a través de los mecanismos constitucionales, se pueda adaptar y mejorar el texto”.

Pese a esto, el socialista de Ponteareas recordó que ahora mismo, “no se dan las condiciones de aritmética parlamentaria en las Cámaras para poder abordar, en este momento, una reforma del texto que pueda tener un apoyo cualificado y suficiente de acuerdo a las mayorías que requiere, tanto en el Congreso como en el Senado y también si hubiese que llevarlo a referendo plebiscitario”.