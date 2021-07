Feijóo no ve claro priorizar a los jóvenes en la vacunación

La pandemia todavía está lejos de terminar. Los datos epidemiológicos lo avalan, con el rápido repunte de contagios en los últimos diez días. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, advirtió de que “no es bueno pensar en que esto está acabado”, y avisó de que seguirá habiendo rebrotes hasta otoño. Además, dijo tener “dudas” sobre la pertinencia de cambiar el criterio de vacunación para inmunizar antes a los chavales.

El mandatario gallego, en un foro sobre los fondos Next Generation, comentó que hay “tres problemas”. Por un lado, la proliferación de “variantes más contagiosas que las iniciales”, a lo que hay que sumar que “no hay vacunas para los más jóvenes”, que, según sus cálculos, “tendrán que esperar hasta el final de verano o principios de otoño para estar inmunizados”. Por último, apuntó que “no hay legislación adecuada”, que tiene “agujeros y debilidades”, y que se ha visto en el caso de la cuarentena de los jóvenes en Mallorca interrumpida por una jueza. “Hemos judicializado la pandemia” debido a que “no hay legislación adecuada”, manifestó.

El presidente llamó a la prudencia al comentar que “una PCR negativa significa que no está contagiada en ese momento”, pero que puede acabar dando positivo, y que aunque los jóvenes no colapsan el sistema sanitario, sigue habiendo riesgo de hospitalización. “Espero que el incremento de contagios no tenga impacto en las UCIs”, reflexionó. También está preocupado por las posibles consecuencias en la reactivación económica.

Feijóo lamentó que se haya producido una “eclosión” de contagios entre los jóvenes estas semanas después de haber gastado “millones en protegerlos en las aulas”. Considera que “habría que hacer una reflexión al respecto”.

A preguntas de los periodistas, al término del acto, invitó a esa “reflexión como sociedad” y a preguntarse “si una vez acabado el curso es razonable hacer viajes de fin de curso como si no hubiese pandemia”.

“Las familias tenemos que persuadir a los jóvenes de que este verano, mientras no se vacunen, tienen que mantener el mismo rigor, porque la capacidad de contagio es la misma. Este verano se incrementa porque las variantes son más contagiosas”, y pidió “disculpas por no tener vacunas”. “Tienen que seguir con la mascarilla y la seguridad”, reclamó.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN. El presidente recordó que en el Consejo Interterritorial se debatió la posibilidad de cambiar el protocolo de vacunación, priorizando ahora a los más jóvenes, pero sin acuerdo. “No soy muy optimista, tengo dudas de que haya que cambiar el criterio”, manifestó, y argumentó que sería difícil explicárselo al colectivo de edad de 30 a 39 años.

Por eso, entiende que es fundamental hacer “un llamamiento a la UE para conseguir más vacunas”. No en vano, recordó que “Pfizer va a mandar menos vacunas”, y que el ritmo, en consecuencia, será más lento.

OCIO. Con todo este cóctel, Feijóo aseveró que “el ocio, con medidas de seguridad, es posible. Sin ellas, es una fuente de contagio. Tienen que practicar un opción con muchas medidas de seguridad. Si no, se va a contagiar. Tenemos que ser muy serios y decirle a los jóvenes que entendemos que quieran ocio, pero que lo hagan con responsabilidad”.