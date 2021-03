Feijóo pide más peso para las CCAA en la gestión de los fondos europeos

Las comunidades y las regiones tienen que tener más peso en la gestión de los fondos europeos, concretamente en los Next Generation, por los que espera Galicia mientras que se clarifican los criterios de reparto de los 140.000 millones que va a recibir España de la Unión Europea. Es una de las principales reivindicaciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en un encuentro en línea con el máximo responsable de la región francesa Nueva Aquitania, Alain Rousset.

Feijóo resaltó la necesidad de conocer los criterios con los que el Gobierno central va a repartir los fondos Next Generation, y volvió a reivindicar que “las regiones deben tener un peso importante”, toda vez que son las que mejor conocen cuáles son las necesidades y las que se van a encargar de su gestión.

En este sentido, el presidente hizo hincapié en la “obsesión por la agilidad”, con el fin de reducir trámites burocráticos, en un contexto en el que es importante hacer llegar, cuanto antes, los fondos a las empresas. Para lograr esa mayor agilidad, agregó, hay que “creer más en la gestión de las comunidades” y que “se necesita descentralización en la gestión de los fondos y cogobernanza”.

Precisamente, sobre el reparto de los fondos, Feijóo admitió que una “asignatura pendiente” es llegar a las pymes, aunque destacó “el trabajo del último año”, que “es muy útil” para conocer todo el potencial de Galicia. Por eso, abogó por la “unión de las empresas en clústeres”, que faciliten la transmisión de sus necesidades a la administración pública. Así, comentó que en el comité de expertos en los que se apoya su gobierno “están representadas las pequeñas y medianas empresas”, que también cuentan con foros para poder dar a conocer sus proyectos.

DIGITALIZACIÓN. La digitalización es uno de los grandes desafíos a los que Galicia va a tener que hacer frente en los próximos años, tanto para el desarrollo económico como para el impulso del rural. El de Os Peares recordó que desde el año 2009, cuando accedió a la presidencia, la comunidad aceleró el proceso, pasando del 50% de hogares con cobertura de internet, al 99%. También resaltó la utilidad del avance de la tecnología durante la pandemia, lo que permitió seguir “al 94% de los contagiados desde sus casas”, contribuyendo a reducir la presión hospitalaria.

Pensando en clave de futuro, reseñó que en la estrategia de digitalización hasta 2030, que contará con 4.000 millones de euros de inversión (pública y privada) se contempla avanzar hasta una administración completamente digital. Además, espera que, en el año 2025, el 50% de las empresas gallegas comercialice a través de internet.

Durante la conversación, también se habló de los retos medioambientales. Galicia desarrollará dos grandes proyectos. Uno, el de la economía circular, destinado a aprovechar los excrementos y residuos del ganado, oposita a los fondos NextGen. El otro, relativo a la industria forestal, pretende aprovechar la madera para producir fibra textil y poder abandonar los derivados del petróleo.

LA CALIDAD DE VIDA, EN EL RURAL. El titular de la Xunta reivindicó la importancia del rural gallego, y recordó que, durante lo más grueso de la pandemia, se había evidenciado que la calidad de vida es mejor. Sin embargo, hay que trabajar para conseguir que sea viable y atractivo. Las buenas comunicaciones, tanto en infraestructuras como telemáticas, como la dotación de servicios públicos de calidad, son esenciales. “Nos gusta que Galicia sea una comunidad rural (el 97% del territorio es rural, pese a que el 67% de la población vive en ciudades), porque la calidad de vida es mejor”.

Feijóo puso en valor el impulso de las Casas do Maior, para que los ancianos no tengan que trasladarse a residencias en otros puntos y abandonar sus lugares de origen, pero recordó que no es viable mantener núcleos poblacionales con cinco casas.

Manifestó que “si hay servicios públicos bien dimensionados, con conexiones y acceso a internet, el rural tiene potencialidad”. Un punto en el que coincidió Rousset, que agregó la necesidad de “mantener la actividad e impulsar la formación” con el fin de “salvar el rural”.

POTENCIALIDADES DE GALICIA. En una de sus intervenciones, Feijóo puso en valor las potencialidades de la comunidad. Resaltó la importancia del textil, el “primer sector”, con Inditex como buque insignia, e hizo un guiño a su homólogo francés, al mencionar el peso de la automoción con la factoría de PSA Vigo, “una de sus fábricas más competitivas”.

Más allá del textil y de la automoción, el mandatario ensalzó que Galicia es “la primera región pesquera” de la UE y la segunda del mundo en conservas, solo por detrás de Tailandia.