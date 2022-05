Feijóo pone fin a trece años prometiendo no defraudar a Galicia si llega a Moncloa

Si el jueves pasado Alberto Núñez Feijóo se despedía del Consello como presidente con plenos poderes, ayer lo hizo definitivamente, ya como titular de la Xunta en funciones. Una reunión de su Gobierno que además de dar luz verde a varias medidas de alcance (más información en la página 15), sirvió al de Os Peares para hacer balance de sus trece años al mando, mostrándose especialmente “orgulloso” de las medidas adoptadas para mejorar la educación y la sanidad y de dejar un país “fiable, solvente en lo económico y más cordial”.

Así lo trasladó en una rueda de prensa en la que admitió que durante su administración también tuvo “equivocaciones” –a veces “por no tener la información adecuada” y otras “la cintura para cambiar de opinión”, indicó–, antes de comprometer que, si está en su mano volver a tener responsabilidades de gobierno, es decir, si llega a La Moncloa, seguirá respondiendo a las necesidades de la Comunidad: “No voy a defraudar a Galicia, no lo hice en todo este tiempo y no lo voy a hacer en el futuro”.

Seguro de que Rueda “acertará”. Preguntado acerca de si deseaba dejarle algún consejo o recomendación al que será su sustituto, Alfonso Rueda, y si desearía seguir viendo a los que a día de hoy son sus conselleiros como miembros del nuevo Gobierno autonómico en sus visitas a Galicia, recordó como era su propia manera de actuar. Así, aseguró que sería “impropio” asumir una responsabilidad que le corresponderá al nuevo jefe del Gobierno una vez que tome posesión, convencido de que él tendrá su “opinión” y es consciente de la “valía profesional, capacidad de trabajo, compromiso y honestidad” de los conselleiros.

“Al presidente le toca tomar sus decisiones en relación con sus equipos y sería absolutamente impropio suplantarle”, esgrimió Feijóo, indicando que lleva “tanto tiempo” como él en el Ejecutivo autonómico, por lo que es conocedor de cómo trabajan sus integrantes. “Seguro que tiene una opinión fundada”, ha esgrimido. “Estoy convencido de que acertará porque tiene muchísima información, formación y experiencia de Gobierno”, subrayó.

Aunque en general se espera un Gobierno en el que predomine la “continuidad” en los nombres, los dos únicos nombres confirmados hasta el momento por Rueda son el del actual vicepresidente segundo y responsable de Economía, Francisco Conde; y el del presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo. A ambos, les trasladó en el marco de su campaña interna para liderar el PPdeG que si quieren estar en su próximo Ejecutivo, lo van a estar. A Conde lo llegó a calificar de “imprescindible”. El actual vicepresidente primero prevé desvelar a su Gobierno en pleno después de la toma de posesión del sábado 14.

independencia “sin interferencias”. Durante su intervención, Feijóo alegó que durante sus trece años de Gobierno no tuvo “más compromiso” ni otro “interés” o “hipoteca” que defender a la Comunidad. De hecho, proclamó que de lo que siente “más orgulloso” es de haber mantenido su “criterio de independencia” sin “interferencias” que le hayan impedido “servir a Galicia incondicionalmente”.

“Y Galicia es una de las comunidades más cordiales de España y tiene la sociedad menos fracturada de todas las comunidades con nacionalismos en el Parlamento”, añadió, satisfecho por ello y antes de declarar que también se encuentra “muy orgulloso” de los datos educativos y sanitarios de la Comunidad.

A renglón seguido, reivindicó que Galicia “mantuvo blindada su autonomía política y financiera” en duros contextos económicos, y mejoró su convergencia en renta per cápita mientras se situaba entre las autonomías con “menor” incremento de la deuda pública. Así las cosas y, pese “a la situación sombría que padece la economía española en su conjunto”, proclamó que considera que se va “en el mejor momento político”, con las “mejores cuotas de bienestar y las mejores expectativas económicas”.

una disivión del Gobierno “inaudita” EN LA UE. Feijóo, que confirmó que que no sometió a comprobación si su teléfono fue infectado por Pegasus, resaltó que “el grado de inseguridad y la falta de fiabilidad que transmite el Ejecutivo en un asunto tan delicado como la seguridad del Estado es alarmante”. “El Gobierno no está a favor de la seguridad del Estado y sus socios tampoco”, sintetizó.

Además, destacó el “grado de división dentro del Gobierno y dentro de los ministros socialistas del Gobierno”, así como “dentro de los ministros de Podemos con los ministros socialistas del Gobierno”. A su entender, esto es “algo inaudito en un país occidental y de la UE”.

En cuanto a si el PP ya formalmente que haya un adelanto electoral en España, reiterño que él cree que en una situación como ésta no sabe si pueden seguir “mucho tiempo” y se preguntó si se puede estar todos los días “cuestionándose, insultándose y descalificándose”. “Es muy difícil gobernar un país cuando no se es capaz de gobernar un gobierno. Si un presidente no gobierna 22 españoles, es muy difícil que pueda gobernar 47 millones de españoles”, aseveró

Por último, el líder del PP instó a Sánchez a aclarar en el Congreso quién pidió espiar a políticos independentistas y con qué objetivo.