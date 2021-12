Feijóo quiere una política próxima y una gestión que brinde certezas y soluciones

Dar y transmitir seguridad y cercanía. Con esa receta el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considera que la democracia sale reforzada. Así lo reivindicó este miércoles en Santiago al apostar por una gestión que ofrezca certezas y soluciones y por una política más próxima a las necesidades de los ciudadanos, a sus inquietudes y a los cambios que aparecen en nuestro horizonte.

El inquilino de Monte Pío hizo estas manifestaciones durante el acto de clausura de la XXVI Reunión Plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo: El mundo en pandemia, en dónde se refirió a la democracia como la fórmula más noble de gobierno, porque tiene los mejores mecanismos para gestionar el desacuerdo y recuperar el consenso, permite rectificar errores cambiando a los gobiernos y posibilita mejor que cualquier otro sistema a convivencia y el bienestar.

En esta línea, recordó que a las sociedades modernas nos cuesta siglos construir unas instituciones que nos dieron ya las mayores décadas de paz, libertad, prosperidad y bienestar.

Y subrayó ejemplos de eso a todos los niveles: la conformación de la Unión Europea, uno de los mayores y ya más consolidados espacios de calidad democrática de todo el mundo; la Transición y la España constitucional; y la Galicia del Estatuto.

“Todos estos procesos son testigo de la capacidad extraordinaria de la política para liderar sentimientos y necesidades de la sociedad. Y todos ellos son el relato de un éxito colectivo incuestionable e incontestable”, sentenció.

El presidente del Gobierno gallego aprovechó su intervención para dar las gracias a este foro que convirtió esta semana a Santiago en una capital Iberoamericana del debate sereno, de la reflexión calmada, del tono constructivo y de la busca de soluciones útiles para los retos que afrontamos en el panorama global.

“Gracias también a todos los ponentes por compartir sus experiencias vitales y la lectura que hacen del momento político, social y económico actual”, añadió, subrayando que la democracia también es una peregrinación que avanza y no se detiene donde las gentes y los pueblos se conocen para caminar juntos.

De otro lado, tachó de “indefendible” que los países del “primer mundo” dejen caducar “miles de dosis” de las vacunas contra la covid-19 sin anticiparlas al resto de la población mundial.

Feijóo señaló que se está “navegando con cierto éxito” pese a los “periodos de emergencia sanitaria” que se tuvieron que superar y en un contexto también de “inquietud” ante las nuevas variantes del virus. Con todo, consideró que “se mantiene una enorme tarea pendiente”, que es “universalizar el acceso a la vacuna”. “Es indefinible que los países del primer mundo, aunque la verdad es que solo hay un mundo, dejen caducar miles y miles de dosis de vacunas sin anticipar esa vacuna al resto de la población mundial”, apuntó.

A esta reunión asistieron personalidades como el empresario mexicano Carlos Slim y el expresidente del Gobierno Felipe González, quien precisamente avisó de que “mientras no se vacune a África” no habrá “ninguna posibilidad” de que Europa “acabe con la pandemia” y ha apelado a la solidaridad entre países.

“Sean solidarios y, si no alcanzan a ser solidarios, sean egoístas inteligentes porque mientras que no se vacune a África no hay ninguna posibilidad” de que Europa “acabe con la pandemia”, sostuvo.

El expresidente chileno Ricardo Lagos llamó la atención sobre la necesidad de que los países organicen una respuesta colectiva a la pandemia a través de un acuerdo internacional entre los Estados similar a la hecha contra el cambio climático.

Una línea en la que incidió el economista y político uruguayo Enrique Iglesias, quien destacó que América Latina siempre tuvo “vocación de trabajar colectivamente” y ha subrayado que “no hay un programa climático mundial sin América Latina”.

De este modo, en un contexto en el que hay una respuesta global a la crisis del cambio climático y en la que el mundo continúa inmerso en problemática de la covid, el empresario mexicano Carlos Slim se mostró optimista frente a la pandemia al considerar que supuso un “despertar” mundial. “Vino a sacudir las cosas y yo soy más bien optimista. Creo que no hay mal que por bien no venga”, afirmó

En un discurso en el que lamentó la elevada mortalidad registrada en todo el planeta, sostenido que la covid “ha hecho reaccionar al mundo acelerando procesos de investigación y desarrollo”. “En menos de un año tenemos varias vacunas, en menos de tres meses se sabía ya como curar”, destacó para considerar que a partir de ahora, probablemente, habrá que convivir con este virus.

Slim auguró que esta “no será la última” epidemia, sino que habrá otras para las que el mundo deberá estar “preparado”. “Y los grandes avances que está habiendo en la medicina van a ser fantásticos”, expresó para considerar que este progreso permitirá también dar pasos hacia la cura de otras enfermedades.