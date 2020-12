Feijóo reclama que un comité de expertos "e non o politburó" defina a repartición dos fondos europeos

A CORUÑA. EP. O titular do Executivo galego e presidente do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, esixiu ao Goberno central que os criterios de repartición dos fondos europeos os defina "un comité de expertos e non o politburó", dixo facendo un símil do Executivo co comité central do partido comunista durante a Unión Soviética.

Fíxoo xunto ao presidente do PP, Pablo Casado, no acto 'Galicia: máis investimentos, menos impostos', celebrado no Monte de San Pedro, na Coruña. Dos fondos, dixo que son "unha oportunidade histórica", pero asegurou, en referencia ao posicionamento do Goberno, que "os indicios non son esperanzadores".

"Necesitamos que se definan os criterios de repartición", insistiu nunha intervención na que arremeteu contra a xestión do Executivo, en particular en relación ao Covid-19. "O goberno máis inexperto, máis sectario e peor avenido posible", indicou Feijóo, quen, entre outras cuestións, criticou "o fracaso na distribución do material de protección" ao comezo da pandemia.

XESTIÓN DA PANDEMIA

Fronte a iso, remarcou as medidas impulsadas pola Xunta nos seus primeiros cen días de goberno. "Unha lei para xestionar a pandemia, a única en España", expuxo. Tamén destacou que Galicia sexa "a terceira comunidade autónoma con menos mortalidade, só por baixo de Canarias e Baleares". "E con menor ocupación de camas Covid", afirmou sobre a situación nos hospitais.

"Fixemos máis por Galicia nos cen primeiros días que o Goberno de España en 365 días", remarcou nun discurso no que asegurou que "o goberno social-populista demostrou que é tan fiable como a máxima coa que naceu".

"Non durmiría tranquilo se tivese que gobernar con ministros de Pablo Iglesias", dixo en alusión ás palabras de Pedro Sánchez. do que manifestou que descoñece "se logrou superar o insomnio", pero mostrouse convencido de que si o teñen agora "a maioría dos españois".

"España é máis que o taboleiro de xadrez do señor Sánchez e Pablo Iglesias", insistiu nun acto coa presenza tamén do secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado; o vicepresidente económico da Xunta, Francisco Conde e os presidentes provinciais do partido.

XACOBEO E ALCOA

Os eloxios á xestión da Administración galega centraron tamén o inicio da intervención do presidente do PP, Pablo Casado, quen dixo que Feijóo e o seu equipo son "unha referencia de goberno".

Por outra banda, arremeteu contra a falta de "compromiso" con Galicia por parte do Executivo central, en particular co Xacobeo. "Nos orzamentos nin un rastro de axuda", dixo en referencia ás infraestruturas e, en particular, á Alta Velocidade.

Na súa intervención sobre os fondos europeos, tivo tamén palabras para o fallo xudicial que anula o ERE de Alcoa en San Cibrao. "Unha decisión que da un raio de esperanza, de futuro, ante o desinterese e o abandono do Goberno de España", engadiu.

"VISIÓN DE ESTADO"

Por outra banda, neste acto o conselleiro Francisco Conde apelou a ter unha "visión de Estado" na repartición destes fondos e subliñou que Galicia está "a acordar" a asignación dos mesmos. "Non se pode perder esta oportunidade", dixo en referencia a lograr unha "Galicia máis dixital, máis sustentable e máis competitiva".

Pola súa banda, na súa intervención o presidente provincial do PP coruñés, Diego Calvo, avogou por non caer "nos debates interesados da esquerda" en relación aos fondos europeos, mentres rexeitou o "intento de secuestro" dos mesmos por parte do Goberno. Tamén arremeteu contra os grupos da oposición no Parlamento galego por pedir o que "non se atreven" a reclamar a Sánchez.