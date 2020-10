Feijóo remarca que el Estado autonómico puede ser cómplice para la gobernanza del país

El Estado de las autonomías no solamente funciona bien en sus respectivos territorios, sino que además puede ser útil en otros ámbitos. “Si se nos pide, podemos ser cómplices para mejorar la gobernanza del país”. Así se pronunció ayer el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, en una mesa redonda en el Foro La Toja en la que se abordó el reto de gobernar con la pandemia desde el Estado de las autonomías con lealtad institucional y en la que también intervinieron Juanma Moreno, presidente de Andalucía, y Emiliano García-Page, presidente de Castilla La Mancha.

Feijóo fue absolutamente rotundo en su defensa del modelo autonómico. “Hay problema de gobernanza más que de modelo de Estado. El Estado autonómico es nuestro Estado”, proclamó.

Es más, dijo que el problema no son las autonomías, sino “algunos gobiernos que son desleales”, pero ese comportamiento muy minoritario de algunos “no puede deslegitimar el Estado autonómico”, abundó.

Para el mandatario gallego esos casos aislados no pueden dar pie a quienes apuestan por la “recentralización”, porque en general las autonomías “vienen funcionando bien con un balance positivo”. “Es un modelo perfectible”, reconoció, pero, “está funcionando con buena nota”.

En opinión del presidente de la Xunta viendo lo que pasa en el Ejecutivo central, con una parte del mismo “contra la otra” al tiempo que dentro del propio Consejo de Ministros hay un sector que “está contra el modelo de Estado”, es un hecho evidente que “funcionan mejor las comunidades autónomas que el Gobierno”. “En la pandemia hemos consolidado el Estado de las autonomías”, zanjó.

Llegado a este punto, y con el reto de aprobar las cuentas estatales para 2021, recordó como el día anterior Mariano Rajoy y Felipe González apostaron por llegar a acuerdos entre las dos principales fuerzas del país y que en la misma mesa redonda que él García-Page y Juanma Moreno hicieron lo mismo. En el Estado autonómico, “si se nos pide, podemos ser cómplices para mejorar la gobernanza del país”, consideró.

No momento de reformas Alberto Núñez Feijóo no vio oportuno acometer reformas en el modelo autonómico y tampoco replantear el Senado como Cámara territorial. “Es complejo replantearlo si no somos capaces de mejorar el reglamento de la Conferencia de Presidentes”, abundó.

El también popular andaluz Juan Moreno también defendió el modelo autonómico y aunque vio “margen de mejora” en las deficiencias manifestó sus dudas en que este sea “el momento” adecuado para abordarlas. “Hace falta más diálogo, hace falta serenarnos”, recetó.

El socialista castellano manchego Emiliano García-Page también hizo un defensa cerrada del modelo. “El Estado autonómico acercó los servicios públicos. El café para todos ha sido útil”, dijo.

Respecto a la posibilidad de abordar un cambio de modelo también coincidió con sus contertulios en que no es momento propicio. “Madrid no está en disposición de acometer cambios. Está muy atomizado”, explicó.

Contra la inestabilidad Respecto al contexto general, Moreno indicó que no es de recibo añadir inestabilidad institucional con el debate entre monarquía y república y advirtió que la “bronca lleva al bloqueo”. En su opinión, las autonomías deben colaborar hacia abajo con los ayuntamientos y hacia arriba con el Estado siendo leales.

El dirigente conservador apostó abiertamente por el diálogo. “Discutir hasta la extenuación, hasta buscar puntos de encuentro”, pidió.

Para Moreno, en línea con lo expresado en días pasados por Mariano Rajoy y Felipe González, España necesita “anteponer los intereses generales a los ideológicos” y huir de la “permanente confrontación”.

A la mesa redonda también estaba invitado el presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, pero una indisposición médica de última hora (pancreatitis) le impidió viajar ayer a Galicia.