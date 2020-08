Feijóo se debate entre los cambios o el continuismo sin dar una sola pista

Galicia avanza hacia el inicio de la XI Legislatura después de las elecciones del 12 de julio –en las que Alberto Núñez Feijóo revalidó mayoría absoluta por cuarta vez–, con la incógnita de si habrá revolución en la Xunta o si se optará por el continuismo tras el aval logrado en las urnas.

La Cámara autonómica se constituirá el próximo viernes, 7 de agosto, un pleno que servirá de arranque para la nueva etapa y en el que ya se tendrá que despejar la primera incógnita: quién ocupará la presidencia que ostenta ahora el ourensano Miguel Santalices. Siguiendo la premisa de que es mejor no tocar lo que funciona, los cambios en este caso no parecen probables. Sin embargo, no faltan quienes apuntan nombres de posibles relevos, como el de Diego Calvo, vicepresidente primero de la Cámara y presidente del PP de A Coruña.

Muy reforzado tras los buenos resultados logrados por el partido en la provincia en los últimos comicios, en los que ganó un escaño más con respecto a 2016, Calvo acumula recorrido parlamentario y también como gestor al frente de la Diputación de A Coruña. Ofrece una proyección interesante, aunque está por ver si dará ahora el salto.

Es un caso similar al de Elena Candia, que aporta unos excelentes números electorales en Lugo, donde el PPdeG logró 9 asientos en el Parlamento el 12-J, uno más, aunque la exalcaldesa de Mondoñedo y exdiputada provincial no tiene experiencia en la Cámara, ya que se estrenará en la legislatura que se inicia.

Diputado desde 1997, Santalices es el más veterano del Grupo Popular. Ocupa su actual cargo desde enero de 2016, cuando tomó el relevo de Pilar Rojo, que desempeñó el puesto las dos primeras legislaturas y sólo fue sustituida tras ser elegida diputada en las Cortes.

El debate de investidura está previsto que se celebre entre finales de agosto y principios de septiembre, cuando inmediatamente después, como Feijóo ya hizo en 2016, se nombrará el nuevo gobierno en un acto de toma de posesión al que le seguirá en las siguientes horas el primer Consello de la Xunta.

Tampoco en este caso faltan las habituales quinielas sobre la posible remodelación de algunos departamentos, así como quiénes serán sus titulares. Especulaciones, sin embargo, que no tienen “ningún fundamento”, según fuentes consultadas por este periódico, que insisten en que cualquier hipótesis que se plantee carece de una base sólida. Solo Feijóo conoce la hoja de ruta, que no comparte ni con sus más estrechos colaboradores. “Sobre nombres nadie sabe nada”, insisten en el PPdeG.

Hermetismo total. Lo cierto es que en la elección de su equipo el de Os Peares acostumbra a ser absolutamente hermético y es habitual que desvele su decisión en el último momento. De mantenerse este ritual, al-

go a lo que todo apunta, aunque tuviese proyectado hacer modificaciones es muy posible que ni los afecta-

dos estuviesen aún al tanto.

Metido de lleno durante los últimos meses en la gestión de la pandemia de coronavirus, el mandatario podría decidir iniciar esta nueva etapa con los mismos mimbres que finalizó la anterior, dejando una posible remodelación del gobierno para más adelante, una vez se despejen los nubarrones de la covid-19.

No sería la primera vez que actúa así. Tras los comicios celebrados en 2016, el precedente más cercano, Feijóo mantuvo a los mismos conselleiros con los que contaba, sin tocar una estructura que en octubre del año anterior pasó de ocho a diez departamentos tras desdoblarse Medio Rural e do Mar y crearse la cartera de Política Social.

¿Relevo al frente de la CRTVG? Otro de los interrogantes que resuena con cierta intensidad en las últimas semanas es el de si el todavía director de ABC, el cedeirense Bieito Rubido, será el nuevo director xeral de la CRTVG sustituyendo a Alfonso Sánchez Izquierdo tras 11 años. Con una sólida trayectoria en los medios a nivel gallego y nacional, el perfil de Rubido, del que ya se habló para el puesto en 2009, encajaría sin problema. No obstante, las fuentes indican en que a día de hoy “no hay nada de nada”.