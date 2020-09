Feijóo tende a man ao pacto, require axuda ante a pandemia e pide excluír a sanidade do debate político

SANTIAGO. EP. O xefe de filas do PP galego, Alberto Núñez Feijóo (Os Peares --Ourense--, 1961) abre a porta do seu cuarto mandato á fronte da Xunta, o de pandemia do coronavirus, logo de ser investido presidente co respaldo dos 42 deputados populares. Faino después lograr igualarse con Manuel Fraga nas urnas, con catro maiorías absolutas consecutivas, o que lle sitúa tamén no seu partido entre os 'baróns' máis fortes. Á espera de concretar o seu novo Goberno no que, segundo as súas propias palabras, será o seu último mandato, Feijóo xa avanzou que, quen finalmente sexan elixidos para acompañarlle estarán chamados a "traballar" e "sufrir" na loita contra o coronavirus.

No debate previo, o titular da Xunta respondeu á oposición mostrándose aberto ao pacto --sobre todo no ámbito da reactivación económica-- e pediulle “axuda” fronte a unha situación, a da pandemia do coronavirus, “nunca” vivida en España nin en “ningunha das partes que a compoñen”, incluída “esta nacionalidade que se chama Galicia”.

Na segunda sesión do pleno de investidura, á marxe de reafirmar o seu compromiso de activar unha comisión parlamentaria para tratar de buscar un pacto para a reactivación económica de Galicia e convocar a Mesa do Diálogo Social, o dirixente popular considerou fundamental “excluír” a sanidade do debate político, e tratar de buscar o “consenso” tamén nas políticas que incumben a este ámbito.

Á marxe das chamadas ao pacto, Feijóo admitiu que terá que haber disensos entre as distintas forzas e, neste contexto, subliñou o papel que terá o PPdeG, que ampliou a súa maioría absoluta na cita coas urnas do pasado 12 de xullo e cultivou “máis votos” que o resto de forzas políticas.

E é que, na súa intervención, o dirixente popular ha salientado que el ten “a honra” de ser apoiado por un gran partido que logrou 42 escanos nas urnas e representa “á maioría” dos cidadáns da Comunidade. Pero, en todo caso, avanzou que, superadas as eleccións, el non tentará ser o presidente desa “maioría” senón “de todos os galegos”.

Feijóo, quen xa lanzara previamente esta mensaxe, proclamou que cumprirá coa palabra dada. Así, pediu a quen confiaron noutros partidos que “estean tranquilos”. “Se este Parlamento dáme a súa confianza, os galegos non terán un candidato, senón un presidente e un Goberno. Se asumo a Presidencia da Xunta, o meu partido seguirá sendo o mesmo, Galicia”, aseverou.

SANIDADE E RESIDENCIAS

En canto aos partidos da oposición, Feijóo elixiu quedar coa parte “propositiva” do seu discurso, tendo en conta que, aínda que con distintos instrumentos, tanto Ana Pontón (BNG) como Gonzalo Caballero (PSdeG) mostráronse partidarios de tratar de chegar a acordos que beneficien á Comunidade, especialmente nun escenario marcado pola COVID-19.

Aos seus rivais políticos trasladoulles que son “libres” de seguir coas súas críticas á súa xestión nas últimas lexislaturas, aínda que reprobou as súas posturas no que respecta á xestión sanitaria. E pediu “sacar” a sanidade do debate político, o que, nun escenario marcado pola crise sanitaria, espertou as risas nas bancadas da esquerda.

Feijóo interpretou esas risas como unha mostra de que a oposición lle ve “inxenuo” e defendeu a “responsabilidade” da súa proposta. En sanidade rexeitou a “demagoxia” como tamén no que respecta á xestión de residencias de maiores. En ambos os casos defendeu que a Xunta actuou con “anticipación”.

A oposición pediu unha comisión de investigación sobre as residencias de maiores e o de Vos Peares limitouse a responder reiterando os compromisos de “mellora” que puxo sobre a mesa no seu discurso de investidura e unha apelación a non “politizar” nin facer demagoxia” cos centros xeriátricos.

SEN “VETOS” NIN “CORDÓNS SANITARIOS”

Outras críticas deunas por supostas, como que non coincidirá co BNG ao “falar de España” nin compartirá co PSdeG que A Moncloa “é o Oráculo”. Por iso, avogou por “gañar o futuro” na “parcela que se pode”. E pasou a pedir “axuda” á oposición para tratar de chegar a acordos.

“Pido axuda porque nos vai a facer falta, os galegos necesítano e meréceno”, proclamou, antes de garantir que non porá “ningún veto” nin “cordón sanitario” a ninguén que queira traballar por Galicia.

“VOU A EXERCER AS MIÑAS COMPETENCIAS”

En clave estatal, ante críticas como o seu papel no inicio do curso escolar, defendeu que exercerá as súas “competencias” e preguntou a Caballero se non comparte con el que “nun Estado federal” das autonomías debería haber un protocolo común, unhas directrices coas que actuar todas as comunidades.

Neste punto, tras remarcar que a súa “guía diaria de acción” serán o Estatuto e a Constitución, convidou” a Caballero a “profundar” na xestión das competencias estatutarias e constitucionais.

CUARTO MANDATO: XESTIONAR A PANDEMIA E CHAMADAS AO PACTO

O QUINTO PRESIDENTE AUTONÓMICO REPITE

O dos Peares estreará o seu cuarto mandato após ser elixido en 2009 como quinto presidente autonómico da Galicia que o falecido Manuel Fraga gobernara durante 16 anos após lograr en 1989 a súa primeira vitoria electoral. Desde entón, sucedéronse outras tres maiorías absolutas para o PPdeG nas eleccións de 1993, 1997 e 2001.

En 2005, Fraga perdeu a maioría absoluta e o socialista Emilio Pérez Touriño púxose á fronte da Xunta durante case catro anos en coalición co BNG liderado por Anxo Quintana.

O político vilalbés foi o segundo dirixente popular en presidir a Xunta xa que, nas primeiras eleccións galegas de 1981, o PPdeG superou ao partido centrista ao obter 26 dos 71 deputados do hemiciclo fronte aos 24 de UCD, co que Gerardo Fernández Albor se converteu no primeiro presidente da autonomía galega.

En 1985, o médico compostelán obtivo de novo o respaldo da Cámara para seguir á fronte da Xunta, pero unha crise a mediados da lexislatura propiciou unha moción de censura que deixou o Goberno en mans do socialista Fernando González Laxe, que presidiu un tripartito composto polo seu partido, os nacionalistas da xa desaparecida Coalición Galega (CG) e o Partido Nacionalista Galego (PNG).

A FORZA DA SÚA CUARTA MAIORÍA ABSOLUTA

Aínda que a incerteza da pandemia converte o seu cuarto mandato en diferente ao tres anteriores, calquera reto político que afronte Feijóo farao coa forza que dá unha ampla maioría absoluta que logrou ampliar o 12 de xullo e que contribuirá a consolidar case catro décadas de poder do PP en Galicia.

E é que, salvo xiro inesperado de guión, cando a XI Lexislatura acabe, en 2024, o PPdeG gobernaría 37 dos 43 anos transcorridos desde as primeiras eleccións da autonomía, celebradas en 1981.

De feito, desde que Alianza Popular (AP), con Gerardo Fernández Albor á fronte, situouse por diante de UCD neses primeiros comicios autonómicos, os populares sempre foron os máis votados.

E fóra do poder estiveron só en dúas ocasións e por tempo limitado. A primeira delas foi na II Lexislatura, após a moción de censura que deu a Presidencia ao socialista Fernando González Laxe en setembro de 1987. Apenas dous anos despois, nas eleccións de decembro de 1989, Fraga recuperou a Xunta.

REFORZADO NO PP ESTATAL

Á marxe de reafirmar a hexemonía do PP galego, reeditar por cuarta vez a súa maioría absoluta e manter o Goberno galego reforzou a Feijóo nun lugar único no seu partido, situándoo entre os 'baróns' máis fortes no PP de Pablo Casado. Aínda que con tres maiorías absolutas, a súa voz xa era unha das máis potentes nas filas populares e el non dubidou en exercer como contrapunto, case sempre para defender a importancia de coidar o centro político.

Non evitou escenificalo publicamente sen obviar, cando o considerou pertinente, evidenciar as diferenzas con outros dirixentes do PP estatal como a exportavoz do PP no Congreso Cayetana Álvarez de Toledo. Pouco máis dun mes despois da vitoria de Feijóo en Galicia, Casado decidía destituíla e substituíla por Cuca Gamarra, no que se leu como unha asunción, por parte do líder popular, de que o modelo político que reivindica Feijóo é o camiño a seguir.

Nunha entrevista realizada durante unha campaña na que de novo volveu reducir as siglas do partido, Feijóo trasladou a Europa Press que Casado non tiña nada que temer del e a insistir en que a súa vontade é cumprir "o contrato" que ten con Galicia até os próximos catro anos, a pesar das voces que, como reiteradamente sucedeu nos últimos anos, vólvenlle a situar dando un salto á política estatal.

PERFIL BIOGRÁFICO E POLÍTICO

Formalmente, este licenciado en Dereito que se esforzou en cultivar unha imaxe de tecnócrata afianzada polo seu paso polo Insalud e Correos, levaba poucos anos afiliado ao PP cando tomou as rendas do partido en Galicia. Pero a súa carreira na Administración empezara moito antes baixo mandatos populares, a principios dos 90, cando de funcionario raso pasou a ocupar cargos intermedios na Xunta.

O seu mentor, primeiro en Galicia e despois en Madrid, foi José Manuel Romay Beccaría, un dos referentes no seu día do PP do 'birrete'. E o seu 'fillo político' superou ao pai e converteuse en sucesor de Fraga no ano 2006, pero soubo modernizar as formas do seu antecesor e demostrou, coa fortaleza do seu liderado, que o partido se podía xestionar doutra maneira.

Con el á fronte, atrás quedaron 'baronías' provinciais --aínda que o 'baltarismo' en Ourense segue dando que falar-- e loitas de 'boinas' contra 'birretes'. Xa sexa o seu último mandato e deixe a política ou se cumpran, esta vez si, os vaticinios que o sitúan na política estatal, o PPdeG terá que renovarse. Pero a súa vitoria dálle aire para, unha vez máis, decidir os tempos. E el dixo que a súa substitución será "máis fácil" que o de Fraga.

TOMA DE POSESIÓN

Após a elección de Feijóo como presidente co apoio dos seus 42 deputados --faltou na sesión a deputada por Lugo Sandra Vázquez, que foi nai recentemente e que delegou o seu voto no portavoz do Grupo Popular, Pedro Puy--, o xefe do Lexislativo, Miguel Santalices, enviará unha comunicación telemática ao rei Felipe VI.

Xa o sábado, o dirixente popular tomará posesión no Parlamento do seu cargo nun ambiente marcado polas restricións do coronavirus. Se segue o guión do tres veces anteriores, optará pola fórmula da promesa. Nesta ocasión, ademais, debido á situación sanitaria, non haberá acto civil na Praza do Obradoiro.