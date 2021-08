Feijóo ve irresponsabilidad tras el vaciado del Miño-Sil

Tras su descanso estival y con mucha dureza se expresó este lunes Alberto Núñez Feijóo sobre la situación de los embalses de Cenza, Salas, As Portas y Belesar, localizados en la cuenca Miño-Sil y vaciados excesivamente en verano. Una actuación que, a sus ojos, evidencia gran “irresponsabilidad” y que, dado su gravedad, pone en riesgo ambiental a Galicia.

Así se pronunció el de Os Peares, que ante los periodistas, y después de que la semana pasada se sucediesen las declaraciones de las conselleiras de Medio Ambiente e Infraestructuras pidiendo explicaciones, indicó que la Xunta “no puede comprender lo que ha ocurrido”.

“Nos parece un acto de una enorme irresponsabilidad, se cumplan o no se cumplan los requisitos mínimos de la confederación hidrográfica, es decir, del Ministerio para la Transición Ecológica; es una irresponsabilidad que la cuenca del Miño-Sil tenga en algunos embalses menos agua que la cuenca del Júcar”, remarcó el presidente del Gobierno autonómico sobre una situación que ha dejado a varios embalses de nuestra CCAA (que se usan de suministro para apagar fuegos forestales) en un 15 o 20 por ciento.

De este modo, Feijóo, que reiteró que se trata de una “irresponsabilidad de enorme trascendencia ecológica que Galicia no se merece”, subrayó que actualmente se encuentra “esperando todavía una respuesta del Miteco y de la Confederación Hidrográfica” y, hasta la fecha, “la respuesta es mutis por el foro y aun por encima, que es legal”, denunció.

“No sé si es legal o no, pero es un disparate, sea legal o no, es una irresponsabilidad manifiesta y es una falta de respeto impropia al Gobierno gallego y a los gallegos. No he visto una cosa así en los 12 años que llevo de presidente”, recriminó asimismo el número uno de la Xunta.

NO TENÍAN CONOCIMIENTO. De igual forma, Feijóo aclaró que dicha actuación se llevó a cabo “sin conocimiento del Gobierno autonómico” y evidenció que no se puede “aceptar” esta acción desarrollada “sin saber cómo van a evolucionar los incendios en septiembre u octubre”, apuntando que tampoco se puede “entender” que se tome “la decisión de returbinar agua para especular con el precio de la energía” en este periodo “de riesgo” por fuegos.