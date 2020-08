O presidente da Xunta en funcións, Alberto Núñez Feijóo, reivindicou este mércores que no seu actual equipo hai "xente moi capaz" e que ten o "aval" das urnas --todos os conselleiros foron nas listas do PPdeG e son hoxe deputados--, pero, a pesar diso, evitou pechar ningunha porta de cara á formación do seu novo Goberno. Un Executivo, dixo, chamado a "traballar" e a "sufrir" nun contexto marcado pola COVID-19.

Así o trasladou, en declaracións aos medios nos corredores da Cámara, nunha xornada na que a activación da XI Lexislatura avanzou coa constitución da Deputación Permanente e das comisións sen pistas reveladoras en relación ao novo Executivo autonómico, posto que, como é habitual, Feijóo evitou incluír a ningún dos seus conselleiros actuais nestes órganos parlamentarios.

Nas súas declaracións tamén se mantivo fiel aos seus tempos e, a pesar de ser preguntado expresamente acerca de se optará por un Goberno continuista para arrincar o seu cuarto mandato, optou pola ambigüidade.

"No Goberno hai xente moi capaz e experimentada", dixo, antes de engadir que "tamén" no Grupo Popular hai deputados que reúnen ambas as condicións, do mesmo xeito que "no conxunto da sociedade hai xente que pode formar parte" do seu futuro Executivo. A clave, remarcou, é que o actual Goberno en funcións non deixou de "gobernar" e o que tome posesión estará preparado para facelo de inmediato.

Do mesmo xeito, co foco na xestión da pandemia do coronavirus, Feijóo incidiu na "enorme responsabilidade" do Goberno de España e subliñou que, "se nalgún momento a palabra coordinación tivo maior pouso político, é neste". "Non se pode desgobernar o país e non se pode descoordinar a un país que sofre os impactos brutais da pandemia", advertiu.

SANTIAGO. EUROPA PRESS