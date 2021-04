Feijóo volve esixir unha Conferencia de Presidentes: "O 9 de maio quedamos sen leis para xestionar a pandemia"

A CORUÑA. EP.O presidente da Xunta e do PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, volveu a esixir este sábado ao Goberno central a convocatoria dunha Conferencia de Presidentes para abordar o fin do estado de alarma previsto para dentro dun mes. "O 9 de maio quedamos sen leis para xestionar a pandemia", advertiu. Durante a súa intervención na Xunta Directiva do PPdeG celebrada este sábado desde o Hotel Portocobo de Oleiros (A Coruña), Feijóo insistiu en que "a cogobernanza non pode ser un slogan" nin "unha palabra baleira". Ao seu modo de ver, o Executivo de Pedro Sánchez utiliza este termo "cando non sabe o que ten que facer". Fronte a isto, destacou o papel das autonomías durante a pandemia: "Fomos sempre leais ao Goberno e pedímoslle que exercese os seus labores mínimos de coordinación". Con todo, afeou que este labor só o empregue "cando lle convén, poucas veces", e "cando non lle convén, moitísimas veces".

Segundo censurou Feijóo, as comunidades foron "máis leais co Goberno de España que o Goberno de España coas comunidades", á vez que tiveron que "xestionar os seus incumprimentos" e a súa "ausencia". "Non se pode gobernar un país simplemente aparecendo de cando en vez. Non se pode gobernar un país dando roldas de prensa", engadiu.

Dito isto, e aínda que rexeitou gobernar un país "con estados de alarma permanentes", o presidente galego aproveitou para reclamar a convocatoria dunha nova Conferencia de Presidentes que aborde que vai pasar tras o 9 de maio, cando España quede "sen cobertura legal para tomar decisións" no contexto de pandemia. "Os que cremos no papel fundamental das administracións públicas non podemos entender como aínda non está convocada unha Conferencia de Presidentes para xestionar o país cando o 9 de maio finalice o estado de alarma. Non lle interesa porque quizá non teña xa os apoios", criticou Feijóo.

"DO ESTADO DE ALARMA AO CAOS"

Para o líder do PPdeG, España necesita agora "certezas" e non "un Goberno que pase do estado de alarma ao caos" e á "inseguridade xurídica". "Non podemos dicirlle á xente hai uns días que non podía reunirse cando para dentro dun mes dicirlles que cada un pode facer o que lle dea a gana", aseverou.

Por iso, e porque as comunidades "non teñen máis interese que acertar", Feijóo avoga pola unión "para pór sentido común ante a falta de sentido común do Goberno central".

Para apoiar os seus argumentos, o presidente diferenciou á chanceler alemá, Angela Merkel, quen "se reúne cos presidentes dos 'länder', toma decisións, escóitalles e non se vai por aí dicindo que é responsabilidade dos demais"; do Executivo de Pedro Sánchez, que "fai unha rolda de prensa, abandona o barco e cando as cousas van ben reaparece e cando van mal foxe".

UNHA LEXISLACIÓN SANITARIA

Seguidamente, Feijóo puxo o foco na necesidade de adoptar unha lexislación sanitaria para administrar a pandemia, algo que o Consello de Estado "veu dicir" recentemente e que a Xunta propuxo en reiteradas ocasións, mesmo coa remisión á Moncloa dun proxecto de lei orgánica.

Cabe lembrar que Galicia reformou o seu Lei de Saúde para adaptala ás circunstancias actuais ante o "baleiro legal" que haberá tras o 9 de maio, segundo avisou do presidente do PPdeG. Precisamente, parte destes cambios normativos foron obxecto dun recurso de inconstitucionalidade presentado desde o Goberno estatal, principalmente polos puntos que contemplan a inmunización e os tratamentos obrigatorios.

Ante esta discrepancia entre administracións, Feijóo apoiou a normativa galega porque conseguirá "dar cobertura ao comité clínico, ao Sergas e ás autoridades sanitarias para xestionar a pandemia", e porque segue a liña de leis que "están a aprobar nestes momentos" en Euskadi e en Aragón, onde os socialistas forman parte dos gobernos. "Eles problablemente non terán o problema que teremos nós", apostilou.

AXUDAS A AUTÓNOMOS

Ao fío de todo iso, o presidente do PPdeG tamén aproveitou para cargar contra a repartición das contías que chegan do Executivo central para dar axudas a autónomos --a Xunta cifra en 330 millóns o que lle corresponde a Galicia, fronte aos 234 que envían desde Moncloa--.

"De que vai o fondo? Vai de contentar a Esquerra Republicana ou de contentar aos seus socios noutras comunidades de España ou vai de axudar aos autónomos?", cuestionou.

Tamén en clave económica, Feijóo cargou contra a "formulación mesetaria" que propón o Goberno co artigo 18 da Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética aprobada esta semana no Congreso: un "disparate que custará miles de postos de traballo e inseguridade xurídica" para as concesións na liña de costa.

Así mesmo, en canto á futura repartición dos fondos 'Next Generation', para o cal a Xunta presentou unha candidatura "ambiciosa" con iniciativas cifradas nuns 20.000 millóns de euros, o presidente volveu a reclamar ao Executivo de Sánchez "que saque a concorrencia competitiva os proxectos para que a reactivación económica sexa unha reactivación real".

Por iso mesmo, volveu a esixir ao Goberno que "escoite" para que acepte os proxectos "con independencia da orixe política da comunidade autónoma que os presente". "Que se son peores denéguennolos e se son mellores que nolos outorguen", resumiu.

E é que, para Feijóo, o "importante é que o Goberno de España goberne" e non "os intereses electorais de Podemos e dos seus socios".