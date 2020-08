Fene conquista Reino Unido con el East Anglia

Donde antes se construían los mayores petroleros del mundo, ahora se crean los más innovadores parques de eólica marina. La apuesta de Navantia por este sector ha convertido a los astilleros de Fene en auténticos referentes internacionales. Y el último puntazo vuelve a darse de la mano de Iberdrola, artífice de los mayores proyectos para la alianza formada por Navantia y Windar. Acaba de activar su parque de East Anglia ONE, las mayores instalaciones de su historia empresarial y ubicadas en Reino Unido (Mar del Norte). Con una inversión de 2.500 millones de libras y la generación total de 3.500 empleos, aporta energía a 630.000 hogares. Fene se ha encargado de construir las 42 jackets o cimentaciones sobre las que se montan los aerogeneradores. Según Iberdrola, “nos anticipamos al modelo energético del futuro”. Y Galicia participa en él.

A través de su filial ScottishPower Renewables, Iberdrola destaca que ha sorteado la pandemia. Y unos 100 operarios ya trabajan ahora en su mantenimiento. Las 102 turbinas ya operativas cuentan con una potencia de 714 megavatios, “y han arrancado dentro de los plazos previstos inicialmente, a pesar del complejo entorno generado por la covid-19”. Incluso el 20% de la instalación se realizó durante el confinamiento en Reino Unido, “lo que obligó a la compañía y a sus profesionales a cambiar su operativa de trabajo”. Por ejemplo: se habilitaron embarcaciones más pequeñas para reducir al máximo las tripulaciones, se crearon espacios de convivencia entre profesionales para evitar contacto con ajenos al proyecto y se desarrollaron protocolos de salud específicos.

Los supervisores del parque trabajarán en la base Lowestoft (costa este de Reino Unido, a 200 kilómetros de Londres). Destaca Iberdrola que ya cuenta con 12.000 megavatios por todo el mundo, con 9.000 en opciones de desarrollo en Suecia. Además de las jackets de Fene, Navantia ha fabricado en Puerto Real (Cádiz) una subestación bautizada como Andalucía II. Se encarga de recoger la electricidad de los aerogeneradores y transformarla en tensión para su traslado a la costa, a través de dos cables en el fondo del mar (cada uno mide 85 kilómetros). Y la asturiana Windar se ocupó de los pilotes en Avilés (Asturias).

ámbito educativo ScottishPower Renewables ha puesto en marcha su primer programa de aprendices como filial de Iberdrola, con la colaboración en diez posgrados de ingeniería en la Universidad de East Anglia. De este modo, “se han involucrado 3.000 alumnos de todo el espectro educativo”.

Una vez finalizado y en marcha este East Anglia ONE, la empresa energética española se volcará con el East Anglia HUB. Destaca que “constituye el mayor proyecto marino del grupo en todo el mundo “. Y contaría con tres proyectos con una capacidad total de 3.100 megavatios: East Anglia ONE North, East Anglia TWO y East Anglia THREE. Este complejo podría iniciarse en el año 2022. Y necesitará una inversión de 6.500 millones de libras esterlinas, lo que equivale a más de 7.600 millones de euros. Esos tres parques se ejecutarán de forma simultánea “y convertirán a Iberdrola en uno de los principales operadores del sector eólico marino en Reino Unido”, indican.

En junio, Navantia y Windar firmaban con Iberdrola otro contrato para la construcción del parque marino de Saint-Brieuc (Francia). Fene creará y ensamblará 62 jackets, lo que garantiza dos años de empleo a partir de su inicio en el próximo otoño. Este proyecto empleará a 1.000 personas entre los astilleros gallegos y el taller de Windar en Avilés. El parque se ubicará en aguas de la Bretaña francesa, para aportar electricidad a nada menos que un millón de personas. Este acuerdo tiene un valor de 350 millones de euros. Y todos los firmados hasta ahora entre Iberdrola y Navantia-Windar rozan los 1.000 millones.