Fernando Fernández, víctima del asalto para eliminar a los De Sousa

Vigo. La dirección de Pescanova no respondía a un esquema piramidal para delinquir, como aseguró el fiscal Juan Pavía, ni una organización criminal, como aseguraron las acusaciones particulares, sino un pulpo en que la cabeza era Manuel Fernández de Sousa-Faro y los tentáculos los brazos en que se auxiliaba el expresidente. Así lo describió ayer el abogado Nicolás González Cuéllar, que defiende a Joaquín Viña, ex responsable de la auditoría interna. Insistió en que Fernández de Sousa-Faro dirigía la empresa con “autoridad” y con “concentración de poder” y de la gestión estratégica y que la alta dirección “no existía” funcionalmente. “Todo el poder de decisiones se concentraba en el presidente y Viña no realizaba aportaciones”, señaló que su defendido no participó en decisiones estratégicas.

Para el letrado las funciones de protocolo que también desempeñaba Joaquín Viña eran comparables a la de los edecanes, porque no intervenía nunca ante los inversores.

FALTA DE PRUEBA Los letrados de todos los acusados coincidieron en argumentar la inconcreción de las acusaciones en contra de los procesados, a quienes aseguran que se les imputan una serie de presuntos delitos en genérico pero sin especificar como los cometieron.

Las defensas cuestionan la validez jurídica del informe de KPMG sobre el que se sustenta toda la acusación por la falta de control judicial en el acceso a la información de Pescanova.

Reclaman la eximente muy cualificada de dilación indebida, ya que la instrucción se cerró en 2013 y el juicio ha tardado 7 años, sin que haya habido una investigación que lo justifique. m.g.