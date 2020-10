Ferrol acata la sentencia que impide cobrar el IBI de los astilleros

El Tribunal Supremo fija que Navantia no tendrá que pagar el IBI al ayuntamiento de Ferrol por los terrenos que ocupan sus astilleros. La empresa pública naval se libra así de abonar una media de 1,2 millones de euros al año, Y según fuentes municipales, el ayuntamiento se limitará a acatar la última sentencia. Indican que se trata de un proceso judicial “que viene de tiempo atrás”.

Los servicios jurídicos municipales estudian ahora el contenido de la resolución del Supremo, para su cumplimiento. Y desde el ayuntamiento recuerdan que se trata de una sentencia no recurrible. Hasta ahora, la justicia había dado una de cal y otra de arena a la administración local: sentencias en primera instancia o en segunda al principio respaldaban el pago del IBI y después lo rechazaban. Pero con la resolución del Supremo, se marca el camino a seguir para exonerar a la empresa pública del Impuesto de Bienes Inmuebles en el caso de Ferrol.

Más del 20% del suelo urbano del municipio está ocupado por el Ministerio de Defensa. El BNG considera “necesario que se afronte dunha vez o problema estrutural de ingresos produto desa ocupación, desde unha perspectiva política e non xudicial”. Los nacionalistas señalan que “as reiteradas sentencias, unhas nun senso e outras no contrario, demostran que o problema de fondo está no marco legal gravemente perxudicial para os intereses da cidade”. En ese sentido, lamentan “a perda de ingresos de máis dun millón ao ano”.