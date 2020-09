Ferrol apoyará en el pleno que continúe la planta de Gamesa en As Somozas

Con 300 trabajadores en plantilla, la fábrica de Siemens Gamesa en As Somozas “é a única gran planta de palas para eólicos que queda en España”. Así lo indica el comité de empresa, que denuncia en las últimas semanas “o proceso de deslocalización a Portugal”. Ante la falta de ocupación para 2021, teme un posible cierre. Y la corporación de Ferrol ya se ha comprometido a la aprobación de una declaración institucional de apoyo a estos operarios, en el pleno de fin de mes.

Tras una reunión celebrada este lunes, el alcalde Ángel Mato recalcó que “o sector eólico é un pilar esencial no plan do Goberno central para a transición enerxética”. En ese sentido, el presidente del comité apunta que “non entendemos que se fale de potenciar as renovables e despois corra perigo a maior planta de eólicos”.

Según Sergio López, las mayores palas se construirán en la nueva fábrica de Portugal “onde xa está a enxeñería”. Mato pide a “Xunta e Goberno central que aposten pola pervivencia de Gamesa en Ferrolterra”. Y el comité recuerda que personal de As Somozas asesoró en la creación de otras plantas en EEUU y México: “Como a comarca continúe así, quedamos sen industria”.