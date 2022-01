Ferrol clama por un tren del s. XXI

Mientras resuena la llegada del AVE a Galicia, las vías de ferrocarril que comunican la ciudad de Ferrol sufren el desgaste del paso de los años con unos servicios que, según denuncian diferentes colectivos, son “insuficientes”, “inadecuados” y “lentos”.

El portavoz de la Plataforma en Defensa do Tren A Coruña e As Mariñas, Alberto Díaz, sostiene en declaraciones a Efe que la línea de la ciudad herculina a Ferrol es “la más lenta de España”, ya que hacen 69 kilómetros de recorrido en una hora y veinte minutos. Atribuye esto a un trazado sinuoso, que discurre en paralelo a la costa; a las condiciones de una vía que tiene 109 años y a la antigüedad de los trenes.

Fuentes de Adif aseguran que se electrificará la vía “a futuro” y recuerdan que el by-pass –enlace– de Betanzos, que está en redacción en estudio informativo, supondrá “un importante ahorro de tiempo”.

plataforma en defensa do tren a coruña e as mariñas Además, Alberto Díaz se refiere también al estado oxidado del puente que cruza la ría de Ares, pues asegura que “hace tiempo que no se pinta ni se revisa”.

Sobre esta infraestructura, fuentes de Adif avanzan que “se ha redactado un proyecto para su reparación” y “está pendiente de licitar”, ya que se han pedido más detalles sobre el mismo.

Argumentan que se trata de “una obra centenaria y emblemática en el paisaje”, con una tipología constructiva propia del siglo XX que “a día de hoy conlleva grandes dificultades en su mantenimiento”.

Desde el colectivo Defensa do Tren A Coruña e As Mariñas condenan también la supresión de trenes, la falta de interventores y las “insuficientes” frecuencias de la línea de Media Distancia A Coruña-Ferrol, con un viaje de ida y vuelta por la mañana y otro por la tarde.

Fuentes de Renfe detallan a Efe que los servicios entre A Coruña y Ferrol, que se prestan habitualmente “sin incidencias”, son el 50 % de los que había antes de la pandemia y reconocen “un importante retraso” en la homologación de nuevos maquinistas por la pandemia. Sin embargo, prevén que esto se solucione en junio de este año, ya que Renfe alcanzará los 5.720 maquinistas en su plantilla.

colectivo en defensa del ferrocarril ferrol-ribadeo Por otra parte, el estado que presenta el trazado de Feve, que une Ferrol con Asturias, ha motivado las quejas de la Plataforma por la Defensa del Ferrocarril Ferrol-Ribadeo. Su portavoz, Jairo Orjales, afirma a Efe que piden “cosas tan simples” como que esa infraestructura “funcione correctamente”. Señala que la alta velocidad “es un servicio pensado para unir ciudades distantes”, pero “nunca va a parar en las villas”. Considera que ese tren “de proximidad” está “para ir a estudiar o a los centros sanitarios”, mientras que el “otro, que tanto se prioriza, es para viajes muy esporádicos o de negocios y es caro”.

El incendio de una de las unidades en Narón (A Coruña) poco antes de Navidad “no viene más que a confirmar” el “pasotismo de Renfe”, valora Orjales. “Se habla de un parque material rodante muy antiguo y la unidad no tenía más de once años, no se está realizando el mantenimiento adecuado”, acusa.

En todo caso, sí pone de relieve las mejoras adjudicadas en los últimos meses por Adif en el tendido a su paso por la comarca de Ferrolterra.

A su juicio, “se ve que Adif tiene un compromiso de ir haciendo cosas en la línea; se está trabajando en limpieza o en eliminar limitaciones de velocidad”.

Eso sí, también echa en falta “presión política” en defensa de “un elemento tan esencial como catalizador del turismo o para el transporte de mercancías”.

Respecto al servicio de Cercanías de Ancho Métrico entre Ferrol y Ortigueira, fuentes de Renfe matizan que se presta el 67 % de los servicios previos a marzo de 2020 por “la baja demanda” y el “empeoramiento” de la situación sanitaria.

“Se han repuesto algunos servicios que eran altamente demandados, como el Ortigueira-Ferrol de primera hora de la mañana, que era el más solicitado por los estudiantes”, explican desde la operadora ferroviaria.

También señalan que el Consejo de Administración de Renfe aprobó en junio de 2020 la adjudicación del suministro de 31 trenes de Ancho Métrico y el mantenimiento parcial de la flota, lo que “permitirá reducir la edad media de los trenes actuales”, que ronda los 28 años y “minimizar el impacto de averías e incidencias técnicas”.

Finalmente, subrayan que los trenes de Media Distancia que unen Ferrol, Ribadeo y Oviedo “están funcionando al 100 %”.