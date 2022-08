Fiestas de San Roque pasadas por agua... y no solamente en Vilagarcía

La tradicional festividad del día de San Roque llegó este año pasada por agua en Galicia, que está en medio de una grave sequía, y no sólo en Vilagarcía de Arousa –donde tras dos años de parón por la pandemia la gente volvía a echarse a las calles para remojarse–, sino en el conjunto de la comunidad. En Vigo, la principal romería de la urbe tampoco se vio empañada por el líquido elemento.

La Festa da Auga de la localidad arousana llegaba este 16 de agosto inundada por la polémica y con limitaciones. El Ayuntamiento había inutilizado las fuentes y restringido el uso de las mangueras para evitar un consumo excesivo. Sin embargo, San Roque obró una especie de milagro y la aparición de los chuvascos hizo que tanto vecinos como visitantes se empapasen de nuevo de las celebraciones.

La lluvia regó parte de la noche y de la procesión, que salió cuando faltaban quince minutos para el mediodía rodeado de cientos de personas. Tanto el santo como sus acompañantes se cubrieron con un chubasquero, pues en esta Fiesta del Agua todo el mundo se mojó antes de tiempo. “Con los recortes por la sequía, que llueva es una suerte. Es agua, da igual que venga de un lado que de otro”, señaló Rita, una mujer que vive en la ciudad y se había preparado varias pistolas de agua para cuando diese comienzo “la verdadera lluvia”.

La jugadora de baloncesto Sara Gómez fue la pregonera en esta Fiesta del Agua 2022. Subida a una grúa, aprovechó el discurso para poner en valor el deporte femenino, y lanzó un par de pelotas de playa con forma de balón de baloncesto señalando que espera que “el deporte femenino continúe siendo un referente en nuestra ciudad”. Al grito de “San Roque, San Roque, San Roque” comenzó al lanzamiento de agua.

Este año, mojarse dependía íntegramente de los vecinos y asistentes, pues la fiesta al origen de tirar cubos de agua desde los balcones. La lluvia ayudó a mojar a todos los presentes a lo largo de la mañana y durante la procesión, pero cuando llegó el mediodía paró un momento. En esta pausa, mientras el sol comenzaba a iluminar a los participantes, dio comienzo la caída de agua de las ventanas.

Desde los edificios de Vilagarcía caían cubos, había ‘manguerazos’ caseros e incluso se tiró algo de confeti. Los asistentes también cumplieron con su trabajo con globos de agua, más cubos y sus pistolas de agua con las que también mojaban a los que estaban en los balcones.

“Aquí no llega” y “agua” eran los cánticos que se podían escuchar en las calles de Vilagarcía, en las que personas de todas las edades se juntaban en la que los asistentes consideran “la mejor fiesta de Galicia”. Para algunos es la culminación de toda una noche de fiesta. Una parte de los participantes habían pasado la noche celebrando San Roque, pero eso no les impidió llegar con energía al mediodía. Como indica Adrián “llovió un par de veces a lo largo de la noche”, pero no fue nada para lo que los participantes de las fiestas vilagarcianas no estuviesen preparados.

Aunque familias como la de María señalan que le “gusta más si hace buen tiempo”, todos pudieron disfrutar de una Fiesta del Agua en la que lo más importante es “el ambiente”. “Todo el mundo está muy feliz, está muy bien, es muy divertido”, señala José Miguel, que como muchos otros se seca lo mejor que puede para coger un tren de vuelta a casa, con ganas de volver el año que viene.

Pasacalles, misa y conciertos en la urbe olívica. En Vigo, tras meses sin precipitaciones, la lluvia volvió a caer en la ciudad durante la mañana de este martes, lo que no impidió que centenares de personas celebrasen el día grande de San Roque. En la finca homónima, fueron muchos quiene se acercaron para disfrutar de la principal romería de la urbe olívica donde no faltó música, actos religiosos y por su puesto comida y bebida, tras dos años de pandemia en los que no se pudo llevar a cabo.

Desde las 10,00 horas la fiesta comenzó en San Roque, amenizada por el pasacalles de la banda viguesa Unión Musical de Valladares. Además, la eucaristía fue celebrada al aire libre a las 10,00; a las 11,00 y a las 12,00 horas. Esta última solemne, cantada por la Coral Riomao de O Calvario. Sin embargo, la procesión tuvo que ser cancelada por la lluvia. Aun así, sobre las 13,15 horas dio comienzo el concierto de la banda, después de que las nubes diesen una tregua a San Roque.

Por la tarde, a las 20,15 horas fue el turno del grupo Algarabía y a las 22,00 horas llegó MITIC. El fin de fiestas lo llevó a cabo Batea. A lo largo del día se representó el Romancero ‘Historia de Roque’. Hoy miércoles la fiesta continúa en Vigo a partir de las 10,00 horas con la primera misa, mientras que a las 12,00 será una misa solemne por los fallecidos de la Irmandade de San Roque, que continuará con procesión, si el tiempo lo permite.