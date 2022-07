Fin a una ola de calor excepcional en intensidad, extensión y duración

··· La Xunta reconoce que su preocupación ante la situación de sequía prolongada que se está registrado en toda la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa “se acrecienta cada semana”, especialmente ante la previsión de que esta situación se mantenga todo el verano.

La conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, aseguró que cada semana que pasa esta preocupación “es más alta”, especialmente en la zona Miño-Sil, aunque por ahora el consumo está “garantizado” por el agua embalsada.

Eso sí, Vázquez ha advertido de que si los ciudadanos no hacen un consumo “responsable” y un uso “eficiente” del agua, a finales de agosto podría haber problemas de abastecimiento.

La responsable de Infraestructuras en el gobierno gallego ha apelado a “evitar despilfarros” y controlar el consumo de agua, instando a que no se llenen las piscinas, no se laven los coches o no se hagan baldeos innecesarios en los espacios públicos.

“Vamos a hacer un seguimiento intenso porque la alerta no ha pasado”, afirmó Ethel Vázquez.