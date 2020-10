Fin do bloqueo das Pontes cun acordo: “A loita valeu a pena”

Baixo unha intensa chuvia, os camións das Pontes volvían a percorrer este martes as estradas. O desbloqueo da térmica chegaba cando pasaban uns minutos das 11.00 da mañá. E atrás quedaban cinco xornadas de protestas, para buscar unha solución ante o que denunciaban como “un desmantelamento da central”. Endesa, transportistas e sindicatos das subcontratas chegaron ao seguinte acordo: favorecerase a contratación local de servizos e transportes, en beneficio dos conductores e das auxiliares. Esa contratación obedecerá a criterios de transición xusta. Ademáis, reanudaranse de inmediato as probas de biocombustión que a empresa paralizara o venres debido ás mobilizacións. E para as auxiliares elaborarase un listado de persoal afectado polo posible peche da térmica.

A cambio de todo iso, Endesa sacará das Pontes dúas bombas de recirculación de lechada que correspondían á nova desulfuradora dos grupos 3 e 4. Levará estes equipos a outra central da compañía, pero serán devoltos á planta galega en caso de ser necesitados. Unha vez logrado o acordo, o voceiro dos camioneiros recalcaba que “a loita valeu a pena”. Así o indicaba Cholo Bouza, mentras os veículos deixaban os dous accesos da térmica: “Mereceu a pena e ademáis por primeira vez estivemos todos xuntos (en alusión a comité de empresa de Endesa, auxiliares, transportistas e concello das Pontes)”. Mesmo engadiu que “se fixéramos isto antes, tamén lograríamos cousas antes”.

Admite Cholo Bouza que “tampouco tíñamos moito máis que pedir do que nos deron, o importante é que os afectados estivemos unidos”. Entre os logros destaca que “teñamos prioridade en facer o traballo que veña para Endesa ou para o porto exterior de Ferrol, e que a central reanude as probas de biocombustibles en dous ou tres días”. Ademáis, indica que “as bombas poderán volver á central térmica pontesa no caso de que funcionen as probas que se realizan cos biocombustibles”.

De todos modos, os transportistas reclaman as axudas prometidas tanto polo Ministerio para a Transición Ecolóxica como polo Igape (Xunta de Galicia). E recalcan que “a nosa loita non remata aquí, non pararemos agora coas administracións”. O concello pontés apoiou en todo o momento estas protestas. Na saída dos camioneiros estaba precisamente este martes a concelleira de Emprego e Industria, Ana Pena: “Estamos satisfeitos de que se chegara a un acordo e do compromiso de Endesa, as solicitudes dos transportistas eran importantes para eles porque levaban ano e medio co traballo paralizado debido a que non se movía carbón”.

A edil califica a situación destes conductores como “moi crítica”. E tamén celebra que se consensuara un listado de traballadores das auxiliares, “para que ninguén se quede fóra das opcións dentro da transición xusta”.