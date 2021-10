Finaliza en Galicia una de las mejores vendimias de la historia

SANTIAGO. EP. Galicia cierra esta semana una vendimia en la que supera los 73 millones de kilos de uva recogidos, según datos provisionales, lo que supone una de las mejores de la historia. Según los datos recabados por Europa Press en las cinco denominaciones de origen, a falta de que se cierre la vendimia en algunas bodegas, la estimación de cosecha es la siguiente: Rías Baixas (43,7 millones de kilos), Ribeiro (9,9 millones), Valdeorras (más de 7 millones), Ribeira Sacra (6,3 millones), Monterrei (6,2 millones). En la última década, solo los casi 78 millones de kilos de uva registrados en 2011 superan esta cantidad. En comparación con 2020, año en el que hubo 60,4 millones de kilos, se produce un significativo repunte por encima del 20%.

Según indican por parte de Rías Baixas, "el bruto" de la cosecha se ha completado solo a falta de unas pequeñas bodegas. Estos 43,7 son un dato récord en la DO, muy por encima de los 34,5 millones del anterior ejercicio. También es año récord en Monterrei. Allí, el director técnico de la DO, Miguel López, explica a Europa Press que se prevé una cifra que rondará los 6,2 millones de kilos, por encima de los 5,6 millones de 2020. "Va a ser cosecha récord porque el número de héctareas que se plantan aumentan y también está aumentando la demanda de nuestros vinos", observa. En cuanto a la calidad, es "buena", si bien "se complicó con las precipitaciones".

RIBEIRO SUPERA EL PEDRISCO. El presidente de Consello Regulador de la DO del Ribeiro, Juan Manuel Casares, apunta que la vendimia se encuentra "prácticamente terminada" con más de 9,9 millones de kilos recogidos, lo que está por encima de los 9,5 millones de 2020. El 96% de la uva recogida es blanca y el 4% es tinta, con estado sanitario "excelente". El 49% es de variedad treixadura. Todo ello en un 2021 el que los productores han tenido que realizar un "sobresfuerzo" por la caída de pedrisco y los ataques de mildiu detectados. "Ese episodio de piedra fue en una zona muy concreta y, dentro de ese círculo, en determinadas zonas", relata Casares.

Recientemente, la Xunta informó en el Parlamento gallego de que el granizo caído en la tarde del 31 de agosto provocó daños en 273.000 kilos de uva en viñedos del Ribeiro, lo que equivale a cerca del 4% de la DO. Cayó sobre unas 190 hectáreas, aunque con diferencias de afectación. Las zonas más perjudicadas fueron Gomariz, en Leiro; Riobó, en Cenlle; Pazos de Arenteiro y Laxas, en Boborás.

VALDEORRAS Y RIBEIRA SACRA TAMBIÉN CRECEN. Por su parte, Rodrigo Enríquez, técnico del Consello Regulador de la DO de Valdeorras estima en 7.070.000 millones de kilos la cosecha de este año, por encima del anterior ejercicio. Aquí no hay récord a nivel global, pero se alcanza entre la variedad de godello, "que sube año tras año". Un 2021 de calidad "muy buena", pese a que hubo que esperar a después de las lluvias para que subiese un poco más el grado alcohólico. En lo tocante a Ribeira Sacra, se supera la estimación inicial de 6 millones, que pueden alcanzar hasta los 6,3 millones. Es un año "en la media", pues se queda por debajo del tope de más de 7 millones existente en la DO, aunque supera los 5 millones en los que se quedó 2020. "Las lluvias que hubo no deterioraron mucho la uva porque hizo frío, pero, al final, no hubo deterioro importante de calidad", afirma el presidente de esta denominación, José Manuel Rodríguez.