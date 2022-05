Fondo pesar pola morte de Jesús Alonso, empresario creador da macroconserveira Jealsa

O mundo socioeconómico de Galicia en xeral e a comarca do Barbanza en particular senten un profundo pesar pola morte do empresario Jesús Alonso Fernández, que finou hoxe. Jesús Alonso Fernández creou a conserveira que levaba o seu nome en 1958, e en 1974 pasou a constituírse en sociedade anónima co nome de Jesús Alonso, S.A. (Jealsa). A fábrica de Boiro é a sede central e está considerada por moitos expertos como unha das máis modernas do mundo. Aquí centralízase o proceso de elaboración de conservas de atún, contando coas principais certificacións de calidade e cumprindo os estándares internacionais de sostibilidade. A día de hoxe, e grazas á aposta pola diversificación e a innovación, Jealsa chegou a converterse no primeiro fabricante de conservas de España e o segundo de Europa.

Nacido en Boiro, onde exerceu como alcalde con maioría absoluta durante dous mandatos, Jesús Alonso custeouse os estudos de Comercio traballando nunha entidade bancaria. Con só dezaseis anos abandonou a súa formación e situouse á fronte dunha tenda familiar, dedicándose á súa vocación de sempre: exercer como empresario.

Comprou unha tricotosa, que aprendeu a manexar, e eses foron os indicios de Jealfer, empresa que se convertería nunha firma de proxección internacional, deseño propio, alto grao de especialización e vendas.

A súa entrada no sector conserveiro, no que é referencia mundial, debeuse ao carácter emprendedor e ao seu matrimonio con Pura Escurís, de familia con gran prestixio no sector. Hoxe das súas empresas saen catro millóns de latas de conservas cada día.

Jesús Alonso Fernández é ‘Gallego del Año’ polo Grupo Correo, sendo elixido no seu día en recoñecemento a unha traxectoria como fundador de case unha vintena de empresas nos sectores conserveiro, téxtil, eólico, inmobiliario, pesqueiro, medioambiental, enerxético e de servizos. Recoñeceuse, ao tempo, a súa implicación directa e intensa no desenvolvemento e benestar dos seis conveciños. As empresas de la familia Alonso-Escurís dan traballo, incluso en tempos de crise aguda como os presentes, a máis de dúas mil persoas na comarca do Barbanza.

LOITO. O Concello de Boiro declarou tres días de loito oficial polo falecemento do histórico empresario. Os edificios públicos municipais ondearán a media hasta “en sinal de respecto e condolencia”. “O máis sentido pésame á familia da Corporación Local e de todo o persoal municipal. DPE”, engade o Concello a través das súas redes sociais. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, lamentou o seu falecemento a través da súa conta de Twitter, na que o definiu como “un dos grandes emprendedores de Galicia”, así como “un boirense apaixonado da súa vila natal”, lembrando a súa etapa como rexedor. “Jesús Alonso vaise, pero o seu legado queda para sempre. Todo o meu agarimo á súa familia e seres queridos. DEP”, expresa Rueda no seu tuit.