··· En el curso actual 2020-2021 se implantaron, como experiencia piloto, cinco másteres. Son los de Ciberseguri-dade nos entornos das tecnoloxías da información (CIFP Politécnico de Santiago y CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro de Ferrol), Dixitalización do mantemento industrial (CIFP As Mercedes de Lugo), Cultivos celulares (CIFP A Carballeira-Marcos Val- cárcel de Ourense) y Fa-bricación intelixente (IES Politécnico de Vigo). El plan contempla ampliar las especialidades.