Formoso apuesta por “poñer en valor o talento feminino” del socialismo

primarias. Valentín González Formoso arrancó ayer en Malpica y Cee la “caravana da ilusión” que, tras presentar este jueves en As Pontes su candidatura a la Secretaría Xeral del PSdeG, lo llevará a distintos puntos de la geografía gallega para presentar su modelo de partido que “aposta por poñer en valor todo o talento feminino que ten o Partido Socialista”.

“Hoxe é un día para celebrar, cúmprense 90 anos desde que as mulleres poden votar neste país”, destacou González Formoso, que lembrou que “dos 161 votos cos que en 1931 se aprobou o dereito ao sufraxio feminino, 84, máis da metade, foron votos socialistas”.

En este sentido, el candidato quiso hacer hincapié en que “os grandes avances da igualdade e o feminismo viñeron sempre da man do Partido Socialista” y “grazas a este partido as mulleres gañaron un dereito que a sociedade lles tiña vetado”.

“Hoxe as socialistas ocupan 23 alcaldías en Galicia, algunhas tan importantes como as da Coruña e Lugo, con Inés Rey e Lara Méndez. Hoxe á fronte da Deputación de Pontevedra está a compañeira Carmela Silva”, destacó durante una jornada en la que visitó una comarca que “é un exemplo”, puesto que “tres das alcaldías coas que conta este partido as ostentan alcaldesas”. ecg