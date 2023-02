Formoso contrapone su proyecto al “identitario” del BNG y a los “figurantes políticos” del PP que “embarran”

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha contrapuesto este sábado el proyecto político de los socialistas gallegos con el “proyecto político identitario” del BNG que, en su opinión, “pretende poner un muro alrededor de Galicia”, y con el del PP que, ha asegurado, “pone figurantes políticos” que “hacen ruido” y “embarran la vida política”.

En declaraciones a los medios en la sede del partido en Santiago tras presidir la reunión de la Ponencia Marco para las elecciones municipales de 2023, Formoso ha vuelto a marcar como objetivo de los socialistas gallegos “revalidar el éxito” de los anteriores comicios locales.

Así, ha asegurado que palpa la “confianza que la ciudadanía tiene” en el PSdeG, así como “la empatía” con su partido y la “confianza como partido de gobierno institucional”.

En este sentido, ha defendido que las ciudades y pueblos de Galicia “llevan un sello que fue soñado por los socialistas”. Un sueño que, a su juicio, supone que sean el partido “de los grandes cambios que han beneficiado a la sociedad gallega y española”.

Por eso, este sábado los socialistas han llevado a cabo la primera reunión para elaborar la ponencia municipal que definirá “lo que va a ser el PSdeG en las municipales”.

En esta línea, Formoso ha manifestado que afrontan el proceso electoral “cargados de ilusión” y ha avanzado que será coordinado por el presidente de la Fegamp y alcalde de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela, por la alcaldesa de Betanzos, María Barral, y por el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones.

“DIFERENTE” A SUS “CONTRINCANTES”

En este contexto, el líder de los socialistas gallegos ha asegurado que el PSdeG es una fuerza política “diferente” a sus “contrincantes” políticos.

Por un lado, ha afirmado, se encuentra “una fuerza de derechas a la que Galicia dio la espalda permanentemente en el ámbito municipal” y que, ha añadido, “lo que hace es poner a figurantes políticos que vienen a hacer ruido y a embarrar la vida política. “Ese es un mal camino para hacer avanzar a la sociedad y a los pueblos de Galicia”, ha censurado.

Por otro lado, en referencia al BNG, ha señalado que construye “un proyecto político identitario” que pretende “poner un muro alrededor de Galicia” y que “va en contra de la lógica internacional y europeísta”.

“No son tiempos para confrontar con los socios europeos, no son tiempos para renegar de Europa, no son tiempos para renegar de España y no son tiempos para aislar Galicia; son tiempos para coordinarse y crecer, para hacernos fuertes juntos”, ha proclamado.

Del mismo modo, ha sostenido que los socialistas aspiran desde el ámbito municipal a “evitar que el PP desmantele el sistema sanitario gallego” y también a “ser capaces de retener talento”.

“Vamos a ser capaces de ofertar un país mejor, más dinámico, con más fuerza y con mucha más moral, sobre todo para nuestra juventud. Tenemos mucha esperanza para este proceso. Van a ser unos magníficos resultados y nos va a servir claramente de plataforma para ese ansiado sueño que tiene la sociedad gallega de un cambio en la Xunta el próximo año”, ha concluido.

Además, a preguntas de los medios sobre si ya ha decidido si se presentará a la Alcadía de As Pontes, donde es regidor desde el año 2007, González Formoso ha reiterado que “todavía hay margen de tiempo” para tomar esa decisión que, en todo caso, “será comunicada pronto”.

SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.