Formoso critica al PP por rechazar el decreto de ahorro energético

Santiago. Valentín G. Formoso, secretario general del PSdeG, acusó, durante su visita a Redondela, al PP de “darlle as costas aos galegos e as galegas e apostar novamente polas siglas por riba dos intereses de Galicia”.

En este sentido, el socialista resumió que el grupo liderado por Feijóo “van votar en contra de que un rapaz que traballa en Vigo ou estuda na Coruña poida facer a viaxe en tren de forma gratuita”.

Además, recordó que la norma, que se aprobará próximamente a pesar de la negación del PP, “vai permitir que centos de miles de galegos usuarios do segundo eixo ferroviario máis importante do Estado poidan viaxar no seu transporte habitual de forma gratuita”.

Asimismo, el secretario general socialista también señaló que el voto en contra de la formación azul evidencia el rechazo “dunha norma que o socialismo galego considera francamente importante, como é a ampliación das bolsas extraordinarias de 400 euros a maiores das habituais”. Respecto a esta ayuda, Formoso indicó que “permitirá sufragar o custe extra da alza da vida por culpa da inflación”.

Visita a Redondela. En cuanto a su visita al sur de Galicia, Formoso denunció la “deslealdade institucional” de la Xunta al bloquear la mejora de la avenida Mendiño, una vía de comunicación fundamental para el ayuntamiento de Redondela, en contra del acuerdo comprometido en 2019. En este sentido, señaló que “os veciños e veciñas de Redondela merecen un respecto” y el cumplimiento de los acuerdos “sen mirar as cores políticas” del ayuntamiento redondelano.

Con todo, también señaló que este desencuentro no se limita a la obra en la avenida Mendiño, sino que “a irresponsabilidade” del gobierno gallego con la localidad, se extiende a la educación. Esta afirmación la dijo después de conocer la supresión de 4 miembros del profesorado del IES Mendiño. Para él, la Xunta está “dándolle as costas á realidade dunha vila que está a medrar e incorpora cada vez máis alumnos e alumnas ao centro”.

En este sentido, la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, aseveró que “o goberno galego demostra unhadeslealdade institucional que non se pode consentir”. ECG