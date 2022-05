Formoso critica el "colapso sanitario" que vive Galicia y pide a la Xunta medidas urgentes y excepcionales

SANTIAGO. EUROPA PRESS. El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha criticado este jueves el "colapso sanitario" que vive Galicia y ha pedido a la Xunta "medidas urgentes y excepcionales" para poner fin a esta situación. En declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a las Fiestas de la Ascensión en Santiago de Compostela, Formoso ha mostrado su "preocupación" por cómo se encuentra en la actualidad el sistema sanitario gallego, con pacientes que tardan más de 14 días en poder asistir a su médico de familia. También ha lamentado la situación en la que se encuentran los hospitales gallegos, donde se tardan "seis o siete meses" en diagnosticar enfermedades graves. Además, ha puesto el foco en los servicios de urgencias, "colapsados" y con pacientes durante 48 horas en los pasillos sin que se les asigne una habitación.

Por todo ello, ha exigido a la Xunta "medidas urgentes y excepcionales" para mejorar esta situación, tras ver "fotografías espeluznantes" de personas mayores en los pasillos de los hospitales gallegos durante más de un día. Según él, es verdad que a día de hoy hay una falta de médicos a nivel nacional, pero ha recordado que la Xunta renunció hace dos años a contratar a 125 facultativos "y las consecuencias se pagan ahora", al igual que las previsiones de diseño de las infraestructuras, que tendrían que haberse adaptado a las necesidades de los usuarios.

Por otra parte, Formoso también ha criticado al Bloque Nacionalista Galego (BNG) tras solo apoyar este miércoles dos de los cinco puntos de una iniciativa del PSdeG que condenaba la invasión rusa de Ucrania. "Me parece indignante", ha lamentado el líder de los socialistas gallegos, criticando que el Bloque "no quiera sancionar a Rusia" y ha recordado que tampoco fue posible sacar adelante una declaración institucional por el 'no' de los nacionalistas.