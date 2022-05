Formoso libera 42M para paliar a alza das materias

a coruña. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, protagonizou este xoves o almorzo informativo do foro “Horizonte do sector: afrontando novos retos” organizado pola Asociación Provincial de Empresarios da Construción (Apecco).

No encontro, Formoso destacou “o investimento histórico” da administración provincial en obra pública, con 3.500 obras aprobadas no último lustro, que fan da Deputación o maior axente inversor da provincia.

Aínda así, dixo ser consciente da difícil situación que atravesa “un sector estratéxico, que representa o 6,5 % do PIB galego e sostén preto de 78.000 empregos” debido á alza de prezos de combustibles e materiais de construción, como consecuencia da pandemia e da guerra de Ucraína, que propiciou subas de entorno ao 30% na custe das obras.

Para axudar a solventar este problema, anunciou que a Deputación “acordará este mes permitir que os municipios da provincia podan destinar ata 42 millóns de euros dos fondos do Plan Único para dedicalos a esa obriga legal de actualizar os prezos das obras públicas en licitación ou adxudicadas desde o 2021 ao 2023”.

Ademais, engadiu, a Deputación da Coruña tamén habilitará unha partida económica para as obras propias, como as da rede provincial de estradas, todo elo “co obxectivo de evitar que a escalada de prezos acabe paralizando as obras públicas e afectando ao emprego e a recuperación económica”.

“O sector da construción está chamado a ter un papel protagonista no proceso de recuperación no que nos atopamos inmersos”, apuntou o presidente. redacción