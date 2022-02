Formoso llama a “seguir fieles a la idea de gobernar para los más débiles”

política. El secretario xeral de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, reivindicó este domingo “al PSOE que quiere ilusionar a Galicia” a base de “pasión y trabajo”, apelando a un país “en positivo que nos espera desde hace mucho tiempo”. Formoso intervino en la clausura del IV Congreso de los socialistas de Lugo, en el que también participó el nuevo secretario provincial, José Tomé.

El responsable socialista llamó a los socialistas gallegos a “ilusionar a este país, reactivarlo” y demostrar que “somos capaces de darle un impulso a la sociedad gallega y que somos merecedores de la confianza de los gallegos”. Apuntó a una Galicia, dijo, “que no tiene dueño, que no pertenece a ninguna fuerza política, que es libre y solidaria y no quiere volver al retroceso de la derecha ni a un nacionalismo trasnochado que quiere imponer fronteras ideológicas”.

Apuntó que Galicia “nos espera, como esperó Portugal, Alemania y cada vez más países en toda la Unión Europea” en los que volvió a gobernar la socialdemocracia con la “honestidad de seguir siendo fieles a nuestro origen y al objetivo de gobernar para la gente más débil”, pues “nunca un jubilado tiene que dudar sobre tener su pensión”. ecg