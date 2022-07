Formoso pide ambición para reclamar la gestión autonómica del litoral

Santiago. El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, exigió este martes “ambición” a la Xunta a la hora de reclamar competencias, entre ellas la facultad de decidir respecto a las actividades económicas que pueden tener lugar en la costa.

“Queremos hacer una reclamación a la Xunta para que lidere la petición al Estado de que las instalaciones ubicadas en el litoral gallego de dominio público marítimo terrestre, de la que dependen miles y miles de familias se decidan aquí en Galicia”, ha dicho Formoso tras visitar en Baiona las instalaciones de la cofradía de pescadores.

“Decidir si sobrevive o no un sector no se puede hacer desde el Paseo de la Castellana en Madrid, se tiene que tomar desde aquí, desde Galicia, somos los que mejor conocemos las necesidades del sector, los que defendemos el sector y lógicamente los que defendemos la sostenibilidad de nuestra costa”, añadió. La ambición que Formoso reclama no se limita a lo que tiene que ver con el litoral sino que se extiende a otros ámbitos “donde el Estatuto ya queda anticuado”, dijo.

Mientras otras comunidades autónomas “ya hicieron sus deberes”, ha concluido Formoso, la Xunta todavía no, de modo que “debe reforzar su Estatuto para dotarlo de mecanismos de flexibilidad, y de capacidad para gestionar los sectores estratégicos de nuestro país”. J.C.