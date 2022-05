Formoso pide un papel relevante para Vigo na descentralización do IEO

pSdeG. O secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso, pediu este xoves ao Goberno un papel “relevante” para Vigo na descentralización do Instituto Español de Oceanografía (IEO), despois de que o Executivo anunciase o mes pasado de abril que as dúas sedes deste organismo estarían en Cantabria e en Murcia.

Así o sinalou Formoso aos medios de comunicación antes de reunirse, entre outros, co alcalde de Vigo, Abel Caballero; coa presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, e co delegado do Estado na Zona Franca de Vigo, David Regades.

O secretario xeral dos socialistas galegos subliñou o seu compromiso con que o Centro Oceanográfico de Vigo teña un papel “preponderante” na descentralización do IEO e na investigación e prospección mariña.

“Cónstanos que o Goberno está a construír unha alternativa solvente e seria”, asegurou, cun papel “solvente e serio” para o instituto oceanográfico de Vigo. “Creo que é absolutamente imprescindible”, engadiu.

Con todo, reclamou que “en ningún caso” ese papel pode ser “unha repartición de aparencias”, xa que a cidade de Vigo ten que ser un “referente” en investigación do mundo do mar como o é para a propia Unión Europea e para a ONU. E. press