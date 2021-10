Formoso pone a Lugo como ejemplo para vencer a la derecha

Por Lugo pasan buena parte de las opciones de que Valentín González Formoso pueda llegar a ser secretario general del PSdeG. El candidato se personó en la capital lucense, de la mano de la alcaldesa, Lara Méndez, donde puso como ejemplo a la ciudad, uno de los enclaves simbólicos del socialismo gallego, y la calificó como “un emblema claro de que os socialistas saben gañarlle á dereita estando ao carón da xente, nas institucións máis preto dos cidadáns”, comenzó, en el primero de los mensajes (este velado) contra Gonzalo Caballero.

En los siguientes ya fue más directo. Aseveró que tras la debacle de las autonómicas hubo “falta de autocrítica”, especialmente si se tiene en cuenta que un año antes el PSOE “foi primeira forza por primeira vez na historia”, y que en las municipales “conseguiu tres deputacións e o maior número de alcaldías”. “Fumos depositarios da confianza por parte da mesma xente que un ano despois votou ao PP. Falta autocrítica”, manifestó.

Con su proyecto, pretende “dar resposta á cidadanía e demostrar que a organización ten vida e é dinámica, capaz de facer autocrítica e reaccionar ante un mensaxe tan rotundo”. Un proyecto “que xenere ilusión” y “non resignarse a ser segunda ou terceira forza”.

Formoso, molesto con que Caballero le considere un candidato de derechas, reclamó “xogo limpo” en las primarias e hizo un llamamiento “a confrontar proxectos e non compañeiros persoalmente”.

Además, replicó en sus declaraciones a su adversario apuntando que “ser de dereitas neste país é permitir que o PP goberne”. “A miña traxectoria é precisamente a contraria, e por primeira vez na historia temos máis alcaldes que o PP na provincia de A Coruña”, reivindicó.

Preguntado por el papel que puede jugar José Ramón Gómez Besteiro, respondió que “é un amigo, inxustamente tratado, porque despuntaba políticamente e houbo clarísima estratexia de tumbalo por vías non democráticas”, e instó a “captar talento” de personas afines al PSdeG que están “desmoralizadas”.

Por último, pidió unidad para no tener un partido “con cicatrices permanentes”. “Ninguén que non sepa cicatrizar heridas pode estar á fronte do partido”, concluyó.