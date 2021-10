Formoso pretende atraer de nuevo a los desencantados

ÍÑIGO CAÍNZOS

Santiago

Valentín González Formoso tiene clara cuál debe ser la prioridad del PSdeG: recuperar la conexión con la sociedad gallega que se perdió en las elecciones de 2020. “Hai perda de conexión coa sociedade, que non se identificou nin co equipo nin co proxecto das autonómicas”, afirmó en una entrevista en el Galicia por Diante de la Radio Galega.

El candidato a secretario xeral del PSdeG considera que “hai un talento que non está posto ao servizo da sociedade galega” y que “hai colectivos desilusionados, así o acreditan as autonómicas”.

En su opinión, recuperar esa conexión va a permitir a los socialistas “recuperar a confianza e volver a ser unha forza política central que aspira a ser a primeira forza”.

Entiende que “é unha obriga facer unha análise profunda” de lo sucedido en las autonómicas, en contraposición con lo que había pasado en las elecciones generales y en las municipales de 2019.

Además, rechazó que su proyecto sea más conservador. “A militancia socialista se move máis polos feitos que polas palabras”, replicó, y argumentó que su gestión permite ver que “as apostas na protección social son ambiciosas, con liñas e convocatorias distintas que cren na protección social como un dos piares básicos”. También destacó que “as políticas de emprego son unha constante, con orzamentos que crecen cada ano”. Así, zanjó declarando que “esa concepción de dereita non está xustificada polos feitos. Non merece contestación”.

Formoso negó que el PSdeG esté sumido en la división interna, puso en valor que la militancia tenga oportunidad de opinar cada cuatro años, y señaló que “hai confrontación de proxectos, pero non de persoas”-

BETANZOS Y GONDOMAR. González Formoso estuvo en Betanzos por la mañana, acompañado por la alcaldesa, donde puso como ejemplo a la localidad a la hora de decir que “o socialismo non só se predica, sobre todo se practica”, y defendió las políticas “vinculadas ao posicionamento fundamental do PSdeG máis auténtico”, en referencia a la protección social y de los más desfavorecidos, a la fiscalidad progresiva o a la redistribución de la riqueza.

Formoso indicó que “a formula aplicada nun concello como Betanzos é aplicable nas grandes cidades e na Xunta de Galicia.