Fundación Amigos de Galicia comeza a campaña de material escolar para ‘A volta ao cole máis especial’

santiago. O inicio do curso escolar 2020/21 está cada vez máis cerca, e dende a Fundación Amigos de Galicia poñen en marcha un ano máis a campaña de material escolar ‘A volta ao cole máis especial’. Trátase de poder entregar unha mochila cos medios necesarios para comezar o curso aos nenos e nenas en idade de escolarización de familias en situación de risco ou exclusión social atendidas pola entidade en toda Galicia.

Este ano, dita fundación ten previsto entregar 1.031 mochilas con material escolar adaptado á idade e ao curso de cada alumno/a para que os nenos e nenas das familias que non dispoñen de recursos precisos para afrontar este pago poidan comezar as clases en igualdade de condicións que os seus compañeiros. Para iso, levan a cabo nesta nova ocasión a campaña de recollida de material escolar novo que estará activa entre o 24 de agosto e o 5 de setembro. O que máis necesitan este ano son: libretas, carpetas, lápices, bolígrafos, gomas, pegamento, ceras, plastilina, tesoiras, compás e sets de regras. A Fundación Amigos de Galicia solicitou onte a colaboración da cidadanía nesta campaña e para isto pon a disposición diferentes vías de colaboración. Deste xeito, como particular pódese axudar con doazóns de material escolar novo en calquera dos seus puntos de recollida permanentes, que adoitan ser locais voluntarios por toda a comunidade galega. Asimesmo, os establecementos poden cooperar nesta acción incorporándose ao número de puntos de recollida. E como empresa pode participar nesta iniciativa organizando unha campaña interna de recollida. As persoas interesadas en botar unha man poden poñerse en contacto no e-mail comunicacion@fundacionamigosdegalicia.org ou chamando ao 672 706 182. Destacar que a campaña estará activa do 24 de agosto ao 5 de setembro, e nos días 4 e 5 do próximo mes, o persoal e persoas voluntarias da Fundación estarán en Alcampo Santiago de Compostela recollendo material entre os clientes. ppc