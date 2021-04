Fundación Amigos de Galicia cubre necesidades informáticas y de red de menores en riesgo de exclusión

Fundación Amigos de Galicia entregó este viernes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Leiro dos tablets y dos routers con conexión a internet para dos familias del municipio con menores a cargo menores de 10 años, que se encuentran en situación de carencia de recursos económicos. Esta entrega pertenece al proyecto que Fundación Amigos de Galicia ha puesto en marcha este año: “Dixitalízate con Nós”, enmarcado dentro de las actividades de apoyo a la infancia desarrolladas por la entidad para cubrir las necesidades básicas que se han sumado con el confinamiento: la falta de ordenadores/táblets y acceso a internet; y con el objetivo de hacer frente al fracaso escolar a causa de la brecha digital que viven familias de nuestra Comunidad. En el acto estuvieron presentes el Alcalde de Leiro, Francisco José Fernández Pérez; el Director Xeral de Inclusión Social de la Xunta de Galicia, Arturo Parrado Puente; María José Fernández Laso, jefa territorial de Política Social en Ourense; el Secretario de la Fundación Amigos de Galicia, Ramiro Varela Cives; el Director de la Fundación Amigos de Galicia, Jesús Busto; así como las familias de los menores que disfrutarán del material informático y de la cobertura de internet.

La entidad es conocedora del esfuerzo que está realizando la Administración Autonómica en el refuerzo de este material entre los escolares gallegos, - recientemente conocíamos la noticia de que Galicia va a ser una de las primeras comunidades autónomas beneficiadas con el programa Educa en Digital por el que recibirá material informático en sus centros educativos con 14.502 equipos, como ordenadores y tabletas-. Pero dada la elevada demanda actual y la experiencia de la entidad con colectivos en riesgo de exclusión social, especialmente menores, Fundación Amigos de Galicia lleva a cabo el programa Dixitalízate con Nós con el objetivo de luchar contra la brecha digital. “Esta nova campaña xorde dado elevado aumento de solicitudes que a entidade está recibindo nos últimos meses de familias galegas con menores a cargo que non contan cos dispositivos informáticos necesarios, así como con conexión a internet, para que poidan desenvolver o curso escolar en igualdade de condicións”, aseguró Jesús Busto Peteiro, Director Xeral de Fundación Amigos de Galicia.

En este mes han sido 92 las solicitudes recibidas, 21 de la provincia de Ourense. Esta realidad pone de manifiesto que la situación de déficit digital se concentra en los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. La entidad pretende con la actuación poder cubrir el material informático y conexión a internet de 100 menores gallegos en riesgo de exclusión, en función de los recursos con los que la entidad cuente. “De todas as solicitudes recibidas, a entidade sempre primará ás familias con máis dificultades”, aseguró el Director Xeral de Amigos de Galicia durante la presentación. Esta entrega cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia dentro de las subvenciones destinadas a la realización de programas de interés social para fines de carácter social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.

Línea I. Actuaciones en el ámbito de la familia, infancia y dinamización demográfica. El Director Xeral de Inclusión de la Xunta de Galicia, Arturo Parrado Puente, señaló durante el acto la importancia de apostar por la digitalización entre las familias en riesgo de exclusión social. La actuación también ha contado con la colaboración del Concello de Leiro, con el que la entidad mantiene un convenio de colaboración para atender a las personas sin recursos del municipio.

Por su parte, el Alcalde de Leiro, aseguró sentirse muy agradecido por el desarrollo de este programa que está desarrollando la entidad, y que permitirá a estas familias del municipio disponer de estos dispositivos informáticos en sus hogares. Cabe destacar que en esta entrega también ha sido fundamental la colaboración del CEIP Emilia Pardo Bazán, de Leiro, por detectar la situación de carencia de este tipo de necesidades entre los escolares.

Las familias que recibieron las tablets aseguraron estar muy contentas con la ayuda, y es que a raíz del confinamiento las tareas en las aulas virtuales aumentaron y para ellas es fundamental contar con conexión a internet y dispositivos informáticos para que sus hijos e hijas puedan continuar con sus estudios en igualdad de condiciones.

“Dixitalízate con nós”

Fundación Amigos de Galicia ha puesto en marcha este año el Programa Dixitalízate con Nós, con el objetivo de cubrir las necesidades de subministro de línea de internet y material informático a menores de Galicia cuyas familias se encuentran en situación de riesgo de exclusión social por carencia de recursos económicos, para que puedan continuar con sus estudios con los medios necesarios.

“A realidade que se nos presenta, na que as aulas virtuais e o ensino a distancia están gañando peso, pon de manifesto que debemos poñer o noso foco de atención naqueles menores que non contan con acceso a internet, coa tecnoloxía necesaria para poder levar a cabo os seus estudos de forma virtual ou con recursos suficientes para cubrir as súas necesidades educativas”, aseguró Jesús Busto Peteiro, Director General de la Fundación Amigos de Galicia. La pandemia mundial del COVID-19 provocó un aumento sin precedentes en el tiempo que los niños y niñas necesitan emplear en el uso de las nuevas tecnologías.

El cierre de los colegios durante el confinamiento supuso que cada vez más las familias dependan de las TIC para que los menores puedan continuar sus estudios, sin embargo, no todos los niños y niñas cuentan con los recursos para poder hacerlo. Esta situación preocupa profundamente a la Fundación Amigos de Galicia, que tiene como baluarte la protección de la infancia. Por todo ello, teniendo en cuenta la experiencia de la misma en la atención y cobertura de necesidades de niños y niñas gallegas con escasos recursos – en el año 2020, el 35,59% de las atenciones realizadas por la entidad fueron dirigidas la infancia y juventud-, la entidad pone en marcha este programa con el objetivo de luchar contra el fracaso escolar.

Quién recibe esta ayuda?

Los menores beneficiarios de este programa son menores de Galicia atendidos por la Fundación Amigos de Galicia que cuentan con informe social que ampara la situación de carencia de recursos económicos en la que se encuentran sus familias; así como informe del centro escolar del menor. La entidad está en contacto con los centros escolares de Galicia por si detectan algún caso de algún menor que por encontrarse su familia en riesgo de exclusión social, pueda tener alguna carencia referida a este tipo de necesidades.

Dichas solicitudes también pueden ser derivadas por los ayuntamientos con los que la entidad mantiene convenio de colaboración, como es el caso de Leiro, o a través del formulario web que la entidad tiene a disposición de la ciudadanía para hacer la solicitud de esta necesidad.

Cobertura de otras necesidades escolares para menores en riesgo de exclusión social

Además del programa “Dixitalízate con Nós”, la entidad también cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia para desarrollar el programa “En Igualdade dende a Escola”, con el objetivo dar respuesta a las necesidades de libros, material escolar, material sanitario (mascarillas y geles hidroalcohólicos) y otras necesidades (gafas graduadas, audífonos, sistemas de monitorización de glucosa, etc.); de los/las usuarios/las de la entidad en edad de escolarización.

El procedimiento para que las personas o centros escolares soliciten esta ayuda es el mismo que con el anterior, o a través del formulario web que la entidad tiene a disposición de la ciudadanía para hacer la solicitud de esta necesidad.